Orquestra de Cordas Madeira Camerata apresenta-se em concerto na Assembleia Legislativa

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta este sábado, 29 de novembro, às 18 horas, um concerto da sua orquestra de cordas, a Madeira Camerata, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. O espectáculo integra as comemorações dos 40 anos da DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira.

O director artístico da Orquestra Clássica da Madeira e maestro convidado para este concerto, Norberto Gomes, afirma que a apresentação é preparada “com júbilo e elevado sentido de responsabilidade”. Segundo o violinista, a iniciativa pretende igualmente celebrar “uma entidade que, desde 1985, tem sido motor de aprendizagem, inclusão e desenvolvimento, colocando as tecnologias de informação ao serviço das pessoas, das instituições e da identidade madeirense”.

O programa proposto pela Madeira Camerata percorre diferentes períodos da história da música, do barroco ao moderno. Norberto Gomes explica que o concerto proporcionará “uma viagem por alguns dos períodos mais marcantes da música ocidental”, passando por compositores como Pachelbel, Bach, Händel e Vivaldi. Na vertente moderna, serão interpretadas obras de Rui Soares da Costa e um arranjo de Sergei Aslamasyan sobre peças do compositor arménio Komitas.

Criada em 1997 como agrupamento interno da Orquestra Clássica da Madeira, a Madeira Camerata tem como missão a interpretação de repertório para orquestra de cordas e a divulgação de música portuguesa escrita para esta formação. Ao longo da sua atividade, representou a Região Autónoma da Madeira em festivais internacionais, atuando em Macau, Ferrol, Porto, Lisboa e Madrid, onde se apresentou no Auditório Nacional, com transmissão em direto para a Rádio Clássica de Espanha.

O concerto está integrado na iniciativa Parlamento Mais Próximo, no âmbito do protocolo entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, que gere a Orquestra Clássica da Madeira. No plano educativo, a Orquestra reforça que alunos e formandos do Conservatório-Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão de estudante e lotação disponível.

“Temos o maior gosto em tocar para o público, com a alegria e a energia que nos caracterizam”, sublinha Norberto Gomes.

Os bilhetes têm um custo de 15 euros, com desconto para crianças e jovens, e estarão à venda a partir das 17 horas à entrada do Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.