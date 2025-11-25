Conservatório associa-se a iniciativa contra a violência

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira junta-se ao Inner Wheel Clube da Madeira, prosseguindo com os respectivos compromissos de activismo e sensibilização para com uma iniciativa integrada na campanha global da ONU Women e do Inner Wheel International (IIW), intitulada 'Pinte o Mundo Laranja: Acabe com a Violência contra as Mulheres e Raparigas'.

Segundo nota à imprensa, o evento principal terá lugar no Salão Nobre do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Pter Clode, amanhã, dia 26 de Novembro, às 10h00, e contará com a presença, numa mesa redonda, de Ana Guilher, inspetora-chefe da PJ; Madalena Nunes, ex-vereadora da Câmara Municipal do Funchal e Joana Martins da UMAR. A sessão será moderada por Rúben Sousa, coordenador do Serviço de Psicologia e Orientação do Conservatório e o momento musical está a cargo do grupo 'Jazz Chicks', constituído por alunas do Curso de Jazz. A iniciativa é dirigida aos alunos do 1.º ano dos Cursos Profissionais do Conservatório.

Para a corrente semana, foi preparado ainda um ciclo de cinema com temas ligados à violência contra as Mulheres e Raparigas coordenado pelo Departamento Audiovisual do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, com exibição no Pavilhão do Polo de São Martinho (Conservatório) – dias 24, 25, e 26.

Como sublinha Honor O’Hea, Presidente do Inner Wheel Clube da Madeira, "a violência contra as mulheres é uma das mais graves no mundo. Uma em cada três mulheres será vítima de violência ao longo da vida, e isto são estatísticas que nos devem chocar e mobilizar. Acabar com esta realidade começa pela consciencialização, e a consciencialização começa connosco. Não se trata apenas de uma violação dos direitos humanos. É uma afronta à própria humanidade. Os membros do Inner Wheel em todo o mundo estão a dar o exemplo, transformando compaixão em ação e silêncio em advocacia. Nenhuma mulher ou rapariga deve viver com medo".



Com esta iniciativa, o Inner Wheel Clube da Madeira e o Conservatório - Escola das Artes da Madeira pretendem contribuir para a sensibilização dos jovens, promovendo conhecimento, reflexão e compromisso cívico. "A presença dos especialistas convidados e a contextualização oferecida pelo moderador serão, certamente, uma mais-valia para todos os participantes", realça a mesma nota.

O Inner Wheel, uma das maiores organizações femininas de serviço voluntário do mundo, representando cerca de 120 mil membros em mais de 100 países, "associa-se com orgulho a esta campanha de sensibilização regional", pelo que, entre 25 de Novembro (Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres) e 10 de Dezembro (Dia dos Direitos Humanos), os clubes Inner Wheel em todo o mundo unem forças nos 16 Dias de Activismo pelo Fim da Violência de Género, reforçando o apelo global à prevenção, sensibilização e responsabilização. Este ano, a campanha destaca particularmente a violência digital contra mulheres e raparigas, uma ameaça crescente no espaço on-line.