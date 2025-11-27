Assaltaram campas para roubar ouro
Bom dia. Esta é uma das notícias que se destacam dos jornais nacionais e revista semanal desta quinta-feira, 27 de Novembro de 2025, entre tantas que se podem ler neste resumo.
Na revista Visão:
- "Dossier especial. Ódio contra mulheres. 'Não nos calam'"
- "Mundo. A crise silenciosa da dívida global"
- "Caso Epstein. Os dias e os mimos da Ghislaine Maxwell na prisão"
- "Mia Couto. 'Existe uma máquina de amplificar o medo'"
No Correio da Manhã:
- "Justiça investiga negócios ruinosos. Golpe milionário em vendas do Novo Banco"
- "Património avaliado em 340 milhões de euros alienado apenas por 14 milhões"
- "Superjuiz vai ganhar mais do que os ministros"
- "Sporting 3 Club Burgge 0. Leões dão Trincão nos milhões da Champions"
- "FC Porto-Nice. Dragão recebe Nice antes de ciclo terrível"
- "Rangers-Sp. Braga. Guerreiros do Minho com ambição europeia"
- "GNR e PSP em Beja. 400 euros ao fim de semana para vigiar imigrantes"
- "Leis laborais. UGT mantém greve geral mas está aberta para negociar"
- "Orçamento. Chega e PS unidos nas portagens e nas propinas"
- "32,9% da Impressa. Italianos pagam 17,3 milhões por dona da SIC"
- "Balsemão deixou 116 mil euros a motorista"
No Público:
- "Governos de Montenegro criaram 89 grupos de trabalho em 20 meses"
- "OE2026. PS e Chega aprovam isenções de portagens contra vontade da AD"
- "Teatro Carlos Alberto. A violência de Shakespeare em 2025. Titus estreia-se hoje"
- "Fundão. Chefe terá instigado bombeiros a violar colega"
- "Golpe em Bissau. Eleições foram suspensas e o Presidente demitido"
- "Revista 25 anos do Ípsilon. Uma edição para guardar"
No Diário de Notícias:
- "Castelo Branco. Hospital avisa médicos tarefeiros que não paga este mês na íntegra"
- "Igreja católica. Leão XIV vai à Turquia e Líbano para viagem inaugural focada na união religiosa e paz"
- "Dados. Mais casos de VIH diagnosticados em homens hetero acima dos 50 anos"
- "Brasil. Jair Bolsonaro começa a cumprir pena de 27 anos em sala de 12 m2"
- "Guerra. Europa acelera para fechar acordo sobre uso de ativos russos para apoiar Kiev"
- "Lisboa. Novas regras do Alojamento Local serão hoje aprovadas apesar da recusa da esquerda"
- "Ambiente. OCDE recomenda 1% do PIB mundial contra 'tripla crise planetária'"
- "Processo. Defesa de Pichardo pediu o afastamento do presidente do Colégio Arbitral do TAD"
- "Presidenciais. 'Ato político'. Socialista Isabel Moreira apoia Catarina Martins"
- "Cinema. Oslo, cidade dos sonhos"
No Jornal de Notícias:
- "Abriram uma dezena de caixões no cemitério para roubar ouro"
- "Orçamento. Coligação entre PS e Chega aprova fim das portagens"
- "Feriados. Quatro fins de semana prolongados em 2026"
- "Venezuela. Povo antecipa em silêncio conflito militar"
- "Saúde. Escolha do juiz Carlos Alexandre bem recebida"
- "Sporting 3 -- Club Brugge 0. Uma vitória de topo"
- "FC Porto. Dragões em busca do trilho rumo aos oitavos"
- "Braga. 'Atmosfera incrível' exige mentalidade de guerreiro"
- "Mundial. O sonho de voltar a ser campeão 34 anos depois"
- "Lousada veda acesso a matas com blocos de betão para travar prostituição"
- "Imigração. Polícias suspeitos de lucrar 200 euros por dia com escravos"
- "North Festival. Cartaz reforçado com Liniker e Waterboys"
No Negócios:
- "Há uma 'loucura' logística para assegurar Black Friday, Natal e saldos"
- "Italianos pagam 17 milhões por 32,9% da dona da SIC"
- "OE2026. Documento vai a votação com mais de 100 alterações"
- "Tecnologia. Siemens vai abrir centros de IA e 'user experience' em Portugal"
- "Impostos. Fisco clarifica isenções de mais-valias na venda de casa após os 65 anos"
No O Jornal Económico:
- "UGT saúda 'vontade' do Governo em negociar, mas mantém greve"
- "Portugal 'tem condições para liderar' transição verde"
- "Alemanha escapa a procedimento por défice excessivo"
- "Coligação negativa aprova fim de portagens na A6 e A2 (Meco - Marateca)"
- "Militares tomam 'controlo total' da Guiné-Bissau"
- "Intel lidera. Tecnológicas despediram mais de 241 mil"
- "Impresa fecha acordo com italianos, que ficam com 32,9%"
- "Relatório do CFP. Empresas do Estado registam prejuízos de 1,3 mil milhões"
- "Fundos europeus. Portugal recebe mais de mil milhões do PRR"
No O Jogo:
- "Sporting 3 -- Club Brugge 0. O leão morde. Exibição à prova de surpresas abre a porta à qualificação direta para os 'oitavos'"
- "Rui Borges. 'Acredito que Pote estará disponível para o E. Amadora'"
- "Benfica. Prestiani pode sair em janeiro. Empresário do jogador e River Plate estudam empréstimo"
- "Rui Costa. 'Temos valor para dar a volta e chegar aos objetivos'"
- "FC Porto -- Nice. Acertar contas. Farioli. 'A mensagem é clara: a equipa acima de tudo'. Samu. 'Se não marcar fico um pouco triste'"
- "Rangers -- Braga. Espião Cláudio Braga aconselha contra-ataque"
- "Mundial Sub-17. Final. Portugal -- Áustria. Oportunidade de uma vida"
No A Bola:
- " Sporting 3 -- Club Brugge 0. Navegação Segura antes dos tubarões. 10 pontos deixam Sporting perto do 'play-off'. Seguem-se Bayern e PSG no menu europeu"
- "Rui Borges. 'Ainda nada está garantido'"
- "Liga Europa. 'Chave do sucesso é trabalhar mais que os outros' - Francesco Farioli. 'Temos que ter personalidade num ambiente complicado' - Carlos Vicens. Porto - Nice. Rangers - SC Braga"
- "Benfica. Rui Costa apela à união encarnada. 'Vamos dar a volta por cima', promete o presidente"
- "Liga dos Campeões. 'Hat trick' de Vitinha em vitória de arromba do PSG sobre o Tottenham"
- "Chiquinho fez golaço ao Real Madrid, mas Mbappé marca quatro..."
- "Campeonato Mundial Sub-17. Final. Portugal -- Áustria. 'Pode ser histórico para esta seleção ser campeã do mundo' - Bino Maçães"
E no Record:
- "Sporting 3-0 Club Brugge. Chocolate belga. Lançados na Champions com vitória convincente"
- "Rui Borges. 'Não custa sonhar em ficar nos 8 primeiros'"
- "Benfica. Mourinho volta a ser feliz. Muitos elogios no balneário em Amesterdão"
- "FC Porto-Nice. 'A equipa acima de tudo', Farioli destaca ambiente no dragão"
- "Mundial Sub-17. Portugal- Áustria. Dia de ser campeão do mundo"