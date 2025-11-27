Assaltaram campas para roubar ouro

Bom dia. Esta é uma das notícias que se destacam dos jornais nacionais e revista semanal desta quinta-feira, 27 de Novembro de 2025, entre tantas que se podem ler neste resumo.

Na revista Visão:

- "Dossier especial. Ódio contra mulheres. 'Não nos calam'"

- "Mundo. A crise silenciosa da dívida global"

- "Caso Epstein. Os dias e os mimos da Ghislaine Maxwell na prisão"

- "Mia Couto. 'Existe uma máquina de amplificar o medo'"

No Correio da Manhã:

- "Justiça investiga negócios ruinosos. Golpe milionário em vendas do Novo Banco"

- "Património avaliado em 340 milhões de euros alienado apenas por 14 milhões"

- "Superjuiz vai ganhar mais do que os ministros"

- "Sporting 3 Club Burgge 0. Leões dão Trincão nos milhões da Champions"

- "FC Porto-Nice. Dragão recebe Nice antes de ciclo terrível"

- "Rangers-Sp. Braga. Guerreiros do Minho com ambição europeia"

- "GNR e PSP em Beja. 400 euros ao fim de semana para vigiar imigrantes"

- "Leis laborais. UGT mantém greve geral mas está aberta para negociar"

- "Orçamento. Chega e PS unidos nas portagens e nas propinas"

- "32,9% da Impressa. Italianos pagam 17,3 milhões por dona da SIC"

- "Balsemão deixou 116 mil euros a motorista"

No Público:

- "Governos de Montenegro criaram 89 grupos de trabalho em 20 meses"

- "OE2026. PS e Chega aprovam isenções de portagens contra vontade da AD"

- "Teatro Carlos Alberto. A violência de Shakespeare em 2025. Titus estreia-se hoje"

- "Fundão. Chefe terá instigado bombeiros a violar colega"

- "Golpe em Bissau. Eleições foram suspensas e o Presidente demitido"

- "Revista 25 anos do Ípsilon. Uma edição para guardar"

No Diário de Notícias:

- "Castelo Branco. Hospital avisa médicos tarefeiros que não paga este mês na íntegra"

- "Igreja católica. Leão XIV vai à Turquia e Líbano para viagem inaugural focada na união religiosa e paz"

- "Dados. Mais casos de VIH diagnosticados em homens hetero acima dos 50 anos"

- "Brasil. Jair Bolsonaro começa a cumprir pena de 27 anos em sala de 12 m2"

- "Guerra. Europa acelera para fechar acordo sobre uso de ativos russos para apoiar Kiev"

- "Lisboa. Novas regras do Alojamento Local serão hoje aprovadas apesar da recusa da esquerda"

- "Ambiente. OCDE recomenda 1% do PIB mundial contra 'tripla crise planetária'"

- "Processo. Defesa de Pichardo pediu o afastamento do presidente do Colégio Arbitral do TAD"

- "Presidenciais. 'Ato político'. Socialista Isabel Moreira apoia Catarina Martins"

- "Cinema. Oslo, cidade dos sonhos"

No Jornal de Notícias:

- "Abriram uma dezena de caixões no cemitério para roubar ouro"

- "Orçamento. Coligação entre PS e Chega aprova fim das portagens"

- "Feriados. Quatro fins de semana prolongados em 2026"

- "Venezuela. Povo antecipa em silêncio conflito militar"

- "Saúde. Escolha do juiz Carlos Alexandre bem recebida"

- "Sporting 3 -- Club Brugge 0. Uma vitória de topo"

- "FC Porto. Dragões em busca do trilho rumo aos oitavos"

- "Braga. 'Atmosfera incrível' exige mentalidade de guerreiro"

- "Mundial. O sonho de voltar a ser campeão 34 anos depois"

- "Lousada veda acesso a matas com blocos de betão para travar prostituição"

- "Imigração. Polícias suspeitos de lucrar 200 euros por dia com escravos"

- "North Festival. Cartaz reforçado com Liniker e Waterboys"

No Negócios:

- "Há uma 'loucura' logística para assegurar Black Friday, Natal e saldos"

- "Italianos pagam 17 milhões por 32,9% da dona da SIC"

- "OE2026. Documento vai a votação com mais de 100 alterações"

- "Tecnologia. Siemens vai abrir centros de IA e 'user experience' em Portugal"

- "Impostos. Fisco clarifica isenções de mais-valias na venda de casa após os 65 anos"

No O Jornal Económico:

- "UGT saúda 'vontade' do Governo em negociar, mas mantém greve"

- "Portugal 'tem condições para liderar' transição verde"

- "Alemanha escapa a procedimento por défice excessivo"

- "Coligação negativa aprova fim de portagens na A6 e A2 (Meco - Marateca)"

- "Militares tomam 'controlo total' da Guiné-Bissau"

- "Intel lidera. Tecnológicas despediram mais de 241 mil"

- "Impresa fecha acordo com italianos, que ficam com 32,9%"

- "Relatório do CFP. Empresas do Estado registam prejuízos de 1,3 mil milhões"

- "Fundos europeus. Portugal recebe mais de mil milhões do PRR"

No O Jogo:

- "Sporting 3 -- Club Brugge 0. O leão morde. Exibição à prova de surpresas abre a porta à qualificação direta para os 'oitavos'"

- "Rui Borges. 'Acredito que Pote estará disponível para o E. Amadora'"

- "Benfica. Prestiani pode sair em janeiro. Empresário do jogador e River Plate estudam empréstimo"

- "Rui Costa. 'Temos valor para dar a volta e chegar aos objetivos'"

- "FC Porto -- Nice. Acertar contas. Farioli. 'A mensagem é clara: a equipa acima de tudo'. Samu. 'Se não marcar fico um pouco triste'"

- "Rangers -- Braga. Espião Cláudio Braga aconselha contra-ataque"

- "Mundial Sub-17. Final. Portugal -- Áustria. Oportunidade de uma vida"

No A Bola:

- " Sporting 3 -- Club Brugge 0. Navegação Segura antes dos tubarões. 10 pontos deixam Sporting perto do 'play-off'. Seguem-se Bayern e PSG no menu europeu"

- "Rui Borges. 'Ainda nada está garantido'"

- "Liga Europa. 'Chave do sucesso é trabalhar mais que os outros' - Francesco Farioli. 'Temos que ter personalidade num ambiente complicado' - Carlos Vicens. Porto - Nice. Rangers - SC Braga"

- "Benfica. Rui Costa apela à união encarnada. 'Vamos dar a volta por cima', promete o presidente"

- "Liga dos Campeões. 'Hat trick' de Vitinha em vitória de arromba do PSG sobre o Tottenham"

- "Chiquinho fez golaço ao Real Madrid, mas Mbappé marca quatro..."

- "Campeonato Mundial Sub-17. Final. Portugal -- Áustria. 'Pode ser histórico para esta seleção ser campeã do mundo' - Bino Maçães"

E no Record:

- "Sporting 3-0 Club Brugge. Chocolate belga. Lançados na Champions com vitória convincente"

- "Rui Borges. 'Não custa sonhar em ficar nos 8 primeiros'"

- "Benfica. Mourinho volta a ser feliz. Muitos elogios no balneário em Amesterdão"

- "FC Porto-Nice. 'A equipa acima de tudo', Farioli destaca ambiente no dragão"

- "Mundial Sub-17. Portugal- Áustria. Dia de ser campeão do mundo"