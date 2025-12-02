Ireneu Barreto manda publicar decreto legislativo regional sobre rent-a-car

O Representante da República para a Região assinou e mandou publicar, hoje, o decreto legislativo regional que 'Estabelece o regime do acesso e exercício da actividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor na Região Autónoma da Madeira'.

Estas são as novas normas que regulam o sector de ren-a-car na Madeira e que foram aprovadas pela Assembleia Legislativa da Madeira no passado dia 13 de Novembro e recebido no Palácio de São Lourenço no dia 20 do mesmo mês.