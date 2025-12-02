Bispo do Funchal vai presidir a 10 Missas do Parto

D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, vai celebrar 10 Missas do Parto ao longo desta época festiva. No total, serão nove celebrações matinais e uma vespertina entre os dias 15 e 23 de Dezembro.

A primeira missa, tal como aconteceu no ano passado, será na Paróquia da Nazaré, no dia 15 de Dezembro, pelas 6 horas. Segue-se, no dia 16, pelas 6 horas, na paróquia da Ribeira Brava. A 17 de Dezembro, pelas 7 horas, a celebração será na Universidade da Madeira e no dia 18, quinta-feira, na Paróquia da Ponta do Sol, pelas 6 horas.

As Missas do Parto continuam no dia 19, às 8 horas, na Capela de Santo António da Mouraria, junto à Assembleia Legislativa da Madeira. Nesse mesmo dia, celebra missa na Capela de São Lourenço, pelas 17 horas.

No dia 20 de Dezembro, sábado, D. Nuno Brás celebra a Missa do Parto, pelas 6 horas na Paróquia de Machico e, no dia seguinte, domingo, pelas 6 horas, no Curral das Freiras.

As últimas duas missas serão na paróquia de São Roque, a 22 de Dezembro, pelas 6 horas e, por fim, na Igreja da Sé, no dia 23 de Dezembro, pelas 7h30.