Taxa de jovens que não trabalham nem estudam desceu muito em 10 anos

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude respondeu a várias perguntas de deputados e destacou as medidas de criação de emprego em vigor.

Numa resposta a Ricardo Nascimento, que fez a primeira intervenção como deputado do PSD, referiu que os programas de incentivo criaram quase 1.000 postos de trabalho.

Criação de emprego que é, segundo Paula Margarido, "transversal a todos os concelhos".

A secretária regional também respondeu a várias perguntas sobre a taxa de jovens que não estudam nem trabalham. Paula Margarido lembrou que, em 2015, os jovens nesta situação eram 23,8% e, os números de 2024 apontam para apenas 10,9%.

Uma taxa que, destaca Paula Margarido, é inferior à média da União Europeia. "Os nossos jovens estão, cada vez mais, a trabalhar e a estudar".