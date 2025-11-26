Reitor da UMa destaca inovação, investigação e expansão no início do novo ano académico

Ao encerrar a sessão de abertura do ano académico, Sílvio Fernandes, reitor da Universidade da Madeira, proferiu um discurso centrado na consolidação do papel da instituição no desenvolvimento regional, na necessidade de reforço do financiamento estatal e na modernização das infra-estruturas.

Entre as iniciativas essenciais estão projectos estratégicos de inovação pedagógica e tecnológica, como o PRR para Inovação Digital, o Projecto STEAM, a Sala do Futuro e o FabLab, que visam modernizar o ensino e preparar os alunos para modelos de aprendizagem online ou híbrida.

Defendeu que nenhuma instituição de ensino superior “pode ser avaliada sem considerar a sua influência transformadora no território em que se insere” e afirmou que a UMa "é hoje um elemento essencial na formação dos quadros da Região".

A universidade conta actualmente com 4063 estudantes, dos quais 3420 frequentam cursos conferentes de grau ou diploma, e observa um aumento da procura nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), o que “reforça a necessidade de construir o edifício para o ensino politécnico”, segundo o reitor.

Ao recordar os cerca de 16 mil diplomados desde a fundação da universidade, Sílvio Fernandes evidenciou que muitos desempenham funções de relevo no sector público, privado e científico, dando exemplos de engenheiros, médicos, professores e investigadores cuja formação inicial decorreu na instituição.

Apesar do crescimento, apontou dificuldades estruturais e financeiras, defendendo a necessidade de um normativo legal que compense os sobrecustos da insularidade, garantindo previsibilidade no financiamento estatal às universidades das regiões autónomas. Destacou o desempenho científico da instituição, referindo que nove investigadores da UMa integram este ano a lista internacional dos cientistas mais influentes e que, desde Janeiro, foram submetidos 75 projectos a entidades financiadoras, com 62 projectos em execução e novos financiamentos já aprovados.

O reitor apresentou, ainda, os dados do ano académico: 4063 estudantes inscritos, 849 novas admissões, forte procura pelos CTeSP, 171 estudantes internacionais e 250 Erasmus incoming. Sublinhou o papel dos Serviços de Ação Social, que atribuíram 1496 bolsas no ano lectivo de 2024/2025. Defendeu, também, a modernização das infra-estruturas, em especial no complexo da Penteada, e a necessidade de reforçar o ensino híbrido, a inovação pedagógica e a adaptação às novas tecnologias.

Na sua intervenção, notou, também, o apoio social aos estudantes que foi reforçado com o aumento do Fundo de Apoio de Emergência, de 40 mil para 60 mil euros, abrangendo cerca de 72 bolsas, e a atribuição de 843 bolsas DGES, num total de 1,3 milhões de euros já distribuídos neste ano lectivo.

Para o novo ano lectivo, Sílvio Fernandes definiu como prioridades a execução das verbas do Contrato-Programa, a conclusão das residências estudantis, o reforço de recursos humanos, a criação de novas formações e a consolidação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade.

Dirigindo-se aos estudantes, deixou um apelo simples. “Sejam diferentes e competentes. O resto a vida dá”, afirmou.