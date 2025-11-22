Falso alarme de fogo em habitação mobilizou bombeiros no Funchal

Um sem-abrigo que estava a fazer o jantar numa casa devoluta na zona velha do Funchal, mais precisamente na Rua Bela de São Tiago, acabou por ser o causador do alarme que chegou aos Bombeiros que foram mobilizados para o local.

O homem estava a fazer uma fogueira que, rapidamente, foi apagada pela corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, os primeiros a chegar ao local com os meios necessários em casos de incêndio urbano.

Também os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados, como é habitual nestas situações, tendo empenhado 3 meios e 11 elementos.