Chega vota "para impedir a perda de fundos europeus" no Funchal

O grupo municipal do Chega (CH) votou favoravelmente a 7.ª alteração modificativa ao Orçamento da Câmara Municipal do Funchal (CMF), durante a reunião extraordinária da Assembleia Municipal, realizada esta quarta-feira, 26 de Novembro.

Num comunicado remetido ao final desta tarde às redacções, o partido destaca que esta tratou-se de uma “decisão essencial para garantir a continuidade do projecto eGames Lab e para impedir a perda de fundos europeus já aprovados para o concelho”.

“Este voto não é, de forma alguma, um voto a favor do executivo. É um voto pelos funchalenses. Estamos na Assembleia para defender os interesses da população e não para fazer jogos partidários. Não seremos cúmplices da perda de um único euro de fundos europeus que já estão garantidos para o Funchal”, sustentou a líder do grupo municipal, Maria do Carmo Gomes, citada na mesma nota.

Maria do Carmo Gomes sublinhou ainda que “esta alteração orçamental é exclusivamente técnica e resulta da prorrogação nacional dos prazos do PRR, não representando qualquer aumento de despesa, qualquer impacto nos impostos ou qualquer risco adicional para os munícipes”.

“O que está em causa é simplesmente a reprogramação de verbas para 2026, garantindo que o eGames Lab mantém o financiamento europeu”, aclarou.

A deputada municipal lamentou a abstenção da oposição. “O PS, o JPP e a Iniciativa Liberal demonstraram hoje que não conseguem ver para além da sua bolha partidária. Lavaram as mãos quando o Funchal mais precisava de responsabilidade. Isto não é democracia. Uma oposição verdadeira não se esconde, não foge e não vira as costas quando estão em risco fundos europeus”, sustentou.

A líder municipal salientou ainda que o eGames Lab “representa um investimento determinante para o futuro tecnológico do Funchal, criando oportunidades reais para os jovens em áreas como programação, multimédia, indústrias criativas e inovação digital, contribuindo para diversificar a economia da cidade e abrir portas a novos sectores com maior valor acrescentado”.

De acordo com uma informação publicada na página oficial CMF na rede social Facebook, foi, hoje, aprovada, em assembleia municipal extraordinária, uma alteração modificativa (Proposta de Deliberação Orçamento Suplementar 2025), que visa a reprogramação, no Plano Plurianual de Investimentos, ajustando os encargos da empreitada “WP – Work Packages – eGames Lab”, para o próximo ano, ou seja, para 2026, alocando, deste modo, a empreitada de 1.174.271, 22 euros, acrescida de IVA, indo ao encontro da prorrogação da execução dos projectos ao abrigo do PRR até final do 1º semestre. PSD e CDS, bem como o CH, votaram a favor desta alteração, que contou com a abstenção dos restantes partidos: JPP, PS e IL.