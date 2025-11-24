Autocarros transportaram 19,5 milhões de passageiros nos primeiros nove meses

Os transportes colectivos por meio de autocarro asseguraram, de Janeiro a Setembro deste ano, o transporte de 19,5 milhões de passageiros. Destes, 12,7 milhões corresponderam a carreiras urbanas (64,8%), enquanto nas carreiras interurbanas foram contabilizados 6,9 milhões de passageiros (35,2%), de acordo com os dados apurados pela Diredção Regional de Estatística da Madeira (DREM) que divulga hoje os dados do 3.º trimestre de 2025 relativos às diferentes modalidades de transporte na RAM.

Relativamente aos teleféricos, foram vendidos nos primeiros nove meses deste ano, 1 136,8 mil bilhetes a utilizadores (+2,5% que em igual período de 2024), sendo 93,2% destinados a adultos, 5,1% a crianças e os restantes 1,7% a outros tipos de utilizadores (ex.: agricultores, residentes, estudantes, etc…).

No mesmo período, as receitas totais nos teleféricos da RAM ascenderam a 15,7 milhões de euros, correspondendo a um acréscimo de 15,2% em relação aos primeiros nove meses de 2024. "De sublinhar que, no 3.º trimestre de 2025, verificou-se um ligeiro decréscimo homólogo nos bilhetes vendidos (-0,5%) e um aumento nas receitas (+16,8%)", nota a DREM.

Vendas de carros usados sobem, já as de novos caem

Por sua vez, as Conservatórias da Região registaram, no 3.º trimestre de 2025, a transferência de registo de 4 271 veículos automóveis usados, dos quais 87,8% eram ligeiros de passageiros e 8,4% ligeiros de mercadorias.

Foram também registados 164 veículos de carga, correspondendo a cerca de 3,8% do total. Em comparação com o 3.º trimestre de 2024, o número de registos aumentou em 462 veículos, o que traduz um acréscimo homólogo de 12,1%. Nos primeiros nove meses de 2025, este indicador registou um crescimento de 8,9%.

Segundo a informação recolhida pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal, junto do Instituto de Registos e Notariado, de Janeiro a Setembro de 2025, foram registados 4 186 veículos novos adquiridos por residentes na RAM, o que representa, relativamente ao mesmo período em 2024, um decréscimo de 12,5%.

No 3.º trimestre de 2025, contabilizou-se a aquisição de 1 303 veículos, correspondendo a uma diminuição homóloga de 643 veículos. "De notar que esta variável se refere às aquisições de veículos realizadas por entidades residentes na RAM, incluindo empresas de rent-a-car, e não às vendas efectuadas pelas concessionárias de automóveis que operam na Região", esclarece a DREM.

Acidentes rodoviários aumentaram 6,6% e já fizeram 12 mortes

Os dados provisórios fornecidos pelo Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) indicam que, de Janeiro a Setembro de 2025, foram contabilizados 3 024 acidentes de viação com intervenção policial, o que significou um aumento de 6,6% relativamente ao mesmo período do ano precedente.

As vítimas ascenderam a 1 036 pessoas (mais 145 que no mesmo período de 2024), das quais 959 foram classificadas como feridos ligeiros, 65 como feridos graves e 12 como vítimas mortais.