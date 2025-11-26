Funchal apresenta projecto de combate a fugas de água no ENEG 2025

A Câmara Municipal do Funchal marcou presença no Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento (ENEG 2025), que decorreu entre 18 e 21 de Novembro em Santa Maria da Feira, apresentando o seu Projecto de Controlo e Monitorização de Fugas de Água.

O evento, organizado pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), teve como tema 'Água e Governança: Pontes para o Futuro' e reuniu profissionais do sector para debater questões técnicas relacionadas com a gestão de água e saneamento.

O Departamento 'Águas do Funchal' apresentou duas comunicações orais. A primeira, pelo engenheiro Roberto José, intitulada 'Implementação de projectos de optimização hidráulica e energética. Casos práticos de dificuldades técnicas e soluções possíveis', partilhou a experiência do município na implementação do projecto, identificando problemas e apresentando soluções.

A segunda comunicação, 'Redução das perdas de água no Funchal – Um caminho de sucesso: os números', foi apresentada pelo engenheiro Rui Silva Santos e redigida pelo director do Departamento de Águas do Funchal, César Fernandes, destacando os resultados obtidos.

O projecto, implementado desde 2019, já permitiu reduzir a água não facturada de quase 20 milhões de metros cúbicos para 15 milhões, poupando 13 milhões de metros cúbicos. Na área da primeira fase, a água não facturada representa actualmente 44% do valor inicial.

Através de comunicado, o Município do Funchal reafirma o compromisso em continuar o combate às perdas de água, garantindo "a sustentabilidade ambiental e económico-financeira do bem essencial que é a água", considerando este projecto "um legado que se deixa às gerações vindouras".