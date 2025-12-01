De onde surgiu o Elfo que invadiu as casas das famílias portuguesas?

Um elfo traquinas que surge em locais inesperados ao longo da época natalícia, vestido a rigor. Esta é uma das novas tradições que está a ser criada entre as famílias portuguesas, que tem vindo a ganhar notoriedade. A verdade é que esta ‘moda’ não é assim tão nova. O DIÁRIO explica.

Foi nos Estados Unidos da América que surgiu o ‘Elf on the Shelf’ ou Elfo Traquina. O seu objectivo é “observar o comportamento” das crianças antes do Natal, sendo que depois encontra-se com o Pai Natal para fazer o relatório sobre a criança e ver se merece ou não receber prendas no Natal.

A tradição tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos e espaço nas lojas por Portugal e na Madeira, com vários estabelecimentos a venderem estes elfos.

Na base desta tradição está o livro ‘The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition’, da autoria de Carol Arbersold e da sua filha, Chanda Bell, publicado em 2005. Este elfo esconde-se na casa das pessoas entre o Dia de Acção de Graças e o Natal, sendo que à noite viaja até ao Pólo Norte para fazer o relatório do dia ao Pai Natal.

Quando regressa à casa, esconde-se num local novo todos os dias, para ser encontrado pelos residentes. No entanto, não é suposto ninguém tocar-lhe, porque pode perder os seus poderes mágicos.

Desde então, as famílias têm vindo a criar formas criativas de apresentar o elfo aos mais pequenos. Desde brincadeiras com cores, com farinha ou habilidade mais estranhas, trata-se, acima de tudo, de um momento de animação para todos.