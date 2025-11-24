Sessão Solene de Abertura do Ano Académico 2025/2026 reagendada para 26 de Novembro

A Universidade da Madeira veio, esta tarde, informar que a Sessão Solene de Abertura do Ano Académico 2025/2026 realizar-se-à dia 26 de Novembro, próxima quarta-feira.

Inicialmente prevista para o dia 22 de Outubro e, posteriormente, cancelada devido ao luto nacional decretado pelo falecimento do Dr. Francisco Pinto Balsemão, antigo primeiro ministro de Portugal, a sessão terá sido reagendada e decorrerá no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.