Chuva, frio e neve
Conheça as previsões meteorológicas para hoje
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 13 de Dezembro, céu em geral muito nublado, aguaceiros, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada e que poderão ser por vezes fortes na vertente norte da ilha da Madeira e nas terras altas, assim como queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até ao fim da manhã.
O arquipélago da Madeira está a sentir os efeitos da depressão Emília, que levou o serviço nacional meteorológico a emitir diversos avisos.
Depressão Emília traz vento forte, chuva intensa, neve e forte agitação marítima à Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou esta quinta-feira, 11 de Dezembro, para os efeitos da depressão que vai afectar o arquipélago da Madeira até sábado.
O vento deverá soprar moderado a forte (30 a 50 km/h) de norte/nordeste, com rajadas até 100 km/h, soprando forte a muito forte (45 a 60 km/h) nas terras altas, com rajadas até 130 km/h.
As temperaturas vão variar entre os 14 e os 20 ºC no Funchal e os 15 e 19 ºC no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 7 a 8 metros, diminuindo para 5,5 a 6,5 metros a partir do meio da tarde na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste/sudoeste com 3 a 4,5 metros, diminuindo para a 2 metros, sendo, na parte oeste, ondas de noroeste com 5 a 6 metros, diminuindo gradualmente a partir do final da manhã.
A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 20 e os 21 ºC.