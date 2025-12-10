Previsão de chuva a partir do meio da tarde

Para esta quinta-feira, 11 de Dezembro, o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do meio da manhã. Previsão, ainda, de chuva, em geral fraca, a partir da tarde, tornando-se gradualmente moderada.

O vento soprará fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste a partir do final da tarde.

No concelho do Funchal o tempo não estará muito diferente. O céu vai apresentar períodos de muita nebulosidade, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do meio da manhã. Antevistos igualmente períodos de chuva, em geral fraca, a partir do meio da tarde, tornando-se gradualmente moderada. E, por fim, o vento será fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (até 25 km/h) de sudoeste a partir do final da tarde.

Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 2,5 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros e na costa sul de oeste/sudoeste 1 a 1,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 20/21ºC.