Ocorrências relacionadas com o mau tempo quase duplicam em três horas na Madeira

O Serviço Regional de Protecção Civil contabilizou 63 ocorrências no arquipélago da Madeira relacionadas com o mau tempo causado pela depressão Emília que assola a Região nesta sexta-feira, 12 de Dezembro.

Depressão 'Emília' já provocou 33 ocorrências na Madeira O Serviço Regional de Protecção Civil já registou, até às 17 horas, 33 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas provocadas pela Depressão 'Emília'.

Em três horas, o número de ocorrências registadas quase duplicou.

Entre os registos constam 35 quedas de árvore, 2 movimentos de massas, 7 acções preventivas de redução de risco, 3 sinalizações de perigo, 7 quedas de elementos de construção, 6 quedas de redes elétricas e 3 quedas de estruturas temporárias.

Os municípios afectados foram Funchal (17); Machico (13); Santa Cruz (12); Calheta (6); Ribeira Brava (5); Câmara de Lobos (4); Porto Moniz (1); São Vicente (1); Santana (2); e Porto Santo (2).

Nas operações foram empenhados 146 operacionais e 70 meios técnicos.