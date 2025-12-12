Quinta do Santo da Serra encerrada no sábado devido ao mau tempo

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informou, através da sua página nas redes sociais, que a Quinta do Santo da Serra estará encerrada amanhã devido à previsão de condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão 'Emília'.

“O IFCN informa que devido aos avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Quinta do Santo da Serra estará encerrada amanhã”, indica a nota publicada.