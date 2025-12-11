Santana encerra acessos à costa devido à forte agitação marítima e mau tempo

Tendo em conta as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que alertam para forte agitação marítima e agravamento do mau tempo, o Serviço Municipal de Protecção Civil de Santana decidiu encerrar temporariamente vários acessos à orla costeira, por questões de segurança.

As áreas afectadas pelo encerramento provisório são:

Cais da Fajã do Mar (Faial);

Praia da Ribeira do Faial;

Foz da Ribeira de São Jorge;

Acesso ao cais de São Jorge;

Caminho da Furna (Arco de São Jorge)

Zona do "porto" (Arco de São Jorge)

Protecção Civil emite aviso à população devido à Depressão Emília Face ao agravamento do estado do tempo no arquipélago da Madeira, previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) entre as oito horas de amanhã até às 12 horas de domingo, o Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira emitiu avisos à população.