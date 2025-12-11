Santana encerra acessos à costa devido à forte agitação marítima e mau tempo
Tendo em conta as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que alertam para forte agitação marítima e agravamento do mau tempo, o Serviço Municipal de Protecção Civil de Santana decidiu encerrar temporariamente vários acessos à orla costeira, por questões de segurança.
As áreas afectadas pelo encerramento provisório são:
- Cais da Fajã do Mar (Faial);
- Praia da Ribeira do Faial;
- Foz da Ribeira de São Jorge;
- Acesso ao cais de São Jorge;
- Caminho da Furna (Arco de São Jorge)
- Zona do "porto" (Arco de São Jorge)
Protecção Civil emite aviso à população devido à Depressão Emília
Face ao agravamento do estado do tempo no arquipélago da Madeira, previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) entre as oito horas de amanhã até às 12 horas de domingo, o Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira emitiu avisos à população.
Depressão Emília traz vento forte, chuva intensa, neve e forte agitação marítima à Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou esta quinta-feira, 11 de Dezembro, para os efeitos da depressão que vai afectar o arquipélago da Madeira até sábado.