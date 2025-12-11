 DNOTICIAS.PT
Santana encerra acessos à costa devido à forte agitação marítima e mau tempo

Tendo em conta as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que alertam para forte agitação marítima e agravamento do mau tempo, o Serviço Municipal de Protecção Civil de Santana decidiu encerrar temporariamente vários acessos à orla costeira, por questões de segurança.

As áreas afectadas pelo encerramento provisório são:

  • Cais da Fajã do Mar (Faial);
  • Praia da Ribeira do Faial;
  • Foz da Ribeira de São Jorge;
  • Acesso ao cais de São Jorge;
  • Caminho da Furna (Arco de São Jorge)
  • Zona do "porto" (Arco de São Jorge)

