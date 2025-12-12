Depressão 'Emília' já provocou 33 ocorrências na Madeira

O Serviço Regional de Protecção Civil já registou, até às 17 horas, 33 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas provocadas pela Depressão 'Emília'.

Nomeadamante há a registar 16 quedas de árvore, 2 movimentos de massas, 4 quedas de elementos de construção, 3 quedas de redes eléctricas, 7 acções preventivas de redução de risco e 1 sinalização/identificação perigo.

Vento destrói vidros de campo de padel em São Vicente As intensas rajadas de vento, que já se começam a fazer sentir um pouco por toda a Região, destruíram, há instantes, os vidros dos campos de padel de São Vicente.

De acordo com o organismo, Machico é o concelho mais afectado, até ao momento, com 8 ocorrências, seguindo-se o Funchal (7), Santa Cruz (6), Calheta (4), Câmara de Lobos (3), Ribeira Brava (2), Porto Moniz (1), São Vicente (1) e Santana (1).

No terreno estão empenhados 82 operacionais com 40 meios técnicos.