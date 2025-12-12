Capitania actualiza aviso de mau tempo até sábado

A Capitania do Porto do Funchal acaba de actualizar os avisos à população e à navegação, após ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, prolongando-os assim até às 06h00 de amanhã, 13 de Dezembro, para todo o Arquipélago da Madeira. Estes avisos diga-se, deverão continuar a ser actualizados, dada a previsão do IPMA pelo menos até domingo à conta da Depressão Emília.

Assim, para já, a Capitania realça que o vento soprará de quadrante Norte forte (51-61 km/h) a muito forte (62-74 km/h), com visibilidade 'NIL' (ou seja, sem dados para referência, o que pode ser mau indicador), bem como para a ondulação que é agravada na Costa Norte da Madeira e Porto Santo com ondas de Noroeste de 5,5 a 7,5 metros de altura, e na Costa Sul serão de quadrante Oeste com 2 a 3,5 metros, sendo 3,5 a 5,5 metros na parte Oeste, muito mais gravosas do que a anterior actualização do aviso.

Assim, segundo a Capitania mantêm-se as recomendações "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras". E são as seguintes:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;