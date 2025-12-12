Nenhum avião consegue aterrar no Aeroporto da Madeira

Nenhum avião conseguiu aterrar, esta manhã, no Aeroporto da Madeira, face às condições meteorológicas adversas que se registam na Região.

As fortes rajadas de vento que atingem a ilha da Madeira, consequência da depressão Emília, têm impedido todas as aterragens no aeroporto, provocando diversos cancelamentos que continuam a aumentar, sendo já mais de meia centena de operações suspensas

No último balanço realizado, ao final desta manhã, contabilizaram-se 26 ligações aéreas canceladas nas partidas e outras 26 nas chegadas. Mas, visto que o vento continua a 'soprar' com intensidade, a previsão é que este número aumente ainda mais até ao final do dia.

De acordo com a estação meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) localizada em Santa Catarina/Aeroporto, a rajada de vento mais forte sentido foi de 93 km/h, às 11h40.

Por sua vez, na estação localizada no Caniçal, o vento já atingiu a rajada de 110 km/h pelas 9h20, sendo que a rajada sentida, na última hora, naquele local foi de 89 km/h.