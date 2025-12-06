Atleta Vasco Vilaça é um dos mandatários para a Juventude de Gouveia e Melo

Vasco Vilaça, atleta olímpico de triatlo, será um dos mandatários para a juventude da candidatura de Henrique Gouveia e Melo a Presidente da República, juntando-se à piloto Margarida Furtado.

O anúncio foi feito através das redes sociais da candidatura.

"O Vasco Vilaça, atleta olímpico e um dos rostos mais inspiradores do desporto português, junta-se agora como Mandatário da Juventude desta candidatura. Obrigada pela confiança e pelas palavras de apoio", lê-se na publicação que acompanha um vídeo.

Nesse texto, Gouveia e Melo indica que partilha com Vasco Vilaça "a mesma convicção" de que o futuro do país se constrói "valorizando os jovens, criando oportunidades e reconhecendo o mérito e o esforço de cada um".

No vídeo, o atleta olímpico de 25 anos afirma que aceitou o convite para ser mandatário para a juventude da candidatura de Gouveia e Melo às eleições presidenciais de 18 de janeiro porque acredita que "Portugal necessita de liderança, integridade e sentido de missão".

"Ao longo da sua carreira, o almirante mostrou que sabe unir o povo português em torno de um objetivo comum, com rigor e transparência. E esse é o tipo de liderança que Portugal necessita para enfrentar os desafios futuros", defende, considerando que "o almirante Gouveia e Melo é o Presidente que Portugal precisa".

Vasco Vilaça advoga igualmente que "apostar no desporto nacional é apostar no futuro de Portugal".

"Enquanto atleta, valorizo bastante o trabalho em equipa, a disciplina, o esforço, e vejo esses mesmos valores no almirante", refere.

Numa nota, a candidatura de Gouveia e Melo indica que Vasco Vilaça se junta a Margarida Furtado, jovem piloto de 'karting', como representantes da juventude na candidatura à Presidência da República.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.

Esta é a 12.ª vez (incluindo as duas voltas das eleições de 1986) que os portugueses são chamados, desde 1976, a escolher o Presidente da República em democracia.

Às eleições presidenciais anunciaram, entre outros, as suas candidaturas António Filipe (com o apoio do PCP), António José Seguro (apoiado pelo PS), André Ventura (apoiado pelo Chega), Catarina Martins (apoiada pelo BE), Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) e Luís Marques Mendes (com o apoio do PSD).

Segundo o portal da candidatura, do Ministério da Administração Interna, há mais 31 cidadãos que se encontram a recolher assinaturas para uma candidatura à Presidência.