Francisco Gomes alerta para “avanço do islamismo” e critica Centro Islâmico da Madeira

O deputado do CHEGA, Francisco Gomes, alertou esta terça-feira para aquilo que classifica como “uma invasão do islamismo na Europa”, acusando vários governos europeus — “incluindo o português” — de não reconhecerem “a agressividade e a lógica expansionista” desse movimento.

Segundo o parlamentar, a actual vaga migratória tem permitido a entrada de “estruturas islamistas organizadas”, cuja agenda considera “incompatível com os valores ocidentais”. Na Madeira, aponta o Centro Islâmico da Madeira como “expressão local” dessa alegada estratégia.

Francisco Gomes afirma que o centro procura “moldar mentalidades” e “criar influência”, acusando-o de atuar sob “uma capa de tolerância”. O deputado defende que o Islão deve ser “combatido” e apela à “firmeza” dos madeirenses na defesa da identidade regional.

Recordando o exemplo do Papa Leão numa visita à Turquia, o deputado sublinhou que “respeito não é submissão” e garantiu que o CHEGA continuará a denunciar “o avanço do islamismo enquanto religião e ideologia política”.