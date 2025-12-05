A XVII edição da Avalanche Raposeira, um dos eventos mais emblemáticos do BTT madeirense, que decorre este domingo, volta a superar expectativas com a inscrição de 199 atletas, número que a organização considera um reflexo claro do crescimento e prestígio que a prova tem vindo a conquistar ao longo dos anos.

Ricardo Andrade, responsável pela organização, não escondeu a satisfação perante a forte adesão à edição de 2025, sublinhando que este resultado é fruto de um trabalho contínuo e apaixonado da equipa que anualmente faz da Raposeira um palco de competição e adrenalina.

“É muito satisfatório ver 199 atletas inscritos na XVII Avalanche Raposeira 2025. Isto é fruto do nosso empenho neste evento e dedico esta décima sétima edição a todos os atletas que por cá já passaram, aos nossos patrocinadores e também ao nosso staff que muito trabalha para que isto continue a ser um marco histórico do BTT regional”, afirmou há instantes, logo após o encerramento das inscrições.

A organização realça ainda que o evento continua a afirmar-se como uma referência desportiva na Madeira, atraindo atletas de diversos níveis e consolidando a Raposeira como cenário privilegiado para a prática de BTT de descida em formato avalanche, um estilo de competição que combina velocidade, técnica e grande exigência física.

Com o número de inscritos próximo do limite máximo, a expectativa é de mais uma edição marcada pela emoção e pelo desafio, reforçando o estatuto da Avalanche Raposeira como um dos momentos altos do calendário do ciclismo regional.