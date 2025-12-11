Faleceu Ângelo Gomes, antigo futebolista do Marítimo.

Numa nota publicado no seu site, o Marítimo “ recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Ângelo Gomes, uma verdadeira lenda da nossa história, cuja dedicação e talento marcaram várias gerações e contribuíram de forma decisiva para o sucesso do nosso emblema verde-rubro. Ângelo Gomes fez parte de várias equipas maritimistas, tendo desempenhado um papel fundamental na subida do clube aos campeonatos nacionais, culminando na presença histórica na I Divisão, onde brilhou na célebre equipa de 1977. A sua paixão pelo Marítimo e a sua entrega em campo permanecerão para sempre na memória de todos os que amam o clube."

Ainda na mensagem veiculada pelo Marítimo, esta refere que 'no próximo jogo entre Marítimo e SL Benfica B será realizado um minuto de silêncio em homenagem a esta figura ímpar, que nos deixou esta quinta-feira" e que 'o Presidente Carlos André Gomes, em nome da Direção, endereça à família e aos amigos as mais sentidas condolências, partilhando a dor de todos os maritimistas."