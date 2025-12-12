Porto Santo arrisca ficar isolado por causa Depressão Emília

O Porto Santo arrisca-se a ficar 'isolado', hoje, por causa das más condições atmosféricas.

O 'Lobo Marinho' não realizará viagens inter-ilhas hoje e amanhã, sábado, e provavelmente no domingo retoma as viagens.

Já o ATR 72 da Binter não realizou a viagem desta manhã de sexta feira e ver-se-á se as condições do tempo deixarão realizar a segunda viagem no início da noite de hoje.

Se se confirmar o pior cenário em que as condições atmosféricas não permitirem o avião descolar do Aeroporto da Madeira, em Santa Catarina, então o Porto Santo arrisca a ficar isolado hoje.

No entanto, nem tudo são más notícias, pois os supermercados do Pingo Doce e outros pequenos supermercados na 'ilha dourada' estão bem apetrechados, para hoje e amanhã.