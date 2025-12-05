Depressão Davide sem efeitos na Madeira

O IPMA acaba de comunicar que a Depressão Davide, que vem de norte para Sul, não irá afectar o Arquipélago da Madeira, sendo que esta previsão é válida entre esta manhã de sexta-feira, 5 de Dezembro e as 23h59 de amanhã, sábado.

Assim, recuperando a nota do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Depressão Davide não terá efeitos no Arquipélago da Madeira, sendo que o nome é "atribuído pela MÉTÉO-FRANCE (Serviço Meteorológico Francês) a uma depressão que às 03UTC de dia 06 de dezembro se prevê centrada a oeste das ilhas Britânicas, aproximadamente em 56°N e 14°W, com uma pressão atmosférica estimada no centro de 974hPa, e em deslocamento lento para nordeste".

Diz ainda que, uma vez que "a referida depressão não terá efeitos no estado tempo no arquipélago da Madeira", este "será o único comunicado sobre esta situação".