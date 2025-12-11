Paula Margarido destaca crescimento do voluntariado juvenil na Região

Foi no âmbito da sua intervenção na sessão de encerramento do III Fórum de Voluntariado Juvenil que a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude destacou o crescimento do voluntariado entre os mais jovens, na Região, falando, mesmo de uma “cultura de cidadania” a ele associada.

Paula Margarido, no Museu da Electricidade – Casa da Luz, notou os 249 jovens que integram, este ano, 54 projectos, que beneficiam de um orçamento de 52.620 euros, em áreas como apoio social, desporto, património cultural, causas ambientais, recreação e protecção animal, todos com impacto social.

“Estes números não são meros dados administrativos, são a prova concreta de centenas de horas de dedicação, criatividade e serviço à comunidade”, afirmou, realçando a diversidade territorial do programa e o forte envolvimento de entidades sem fins lucrativos, associações juvenis, entidades públicas e grupos informais de jovens.

Dos projectos apoiados, a governante destacou o Programa Academia Jovem Voluntário, que promove a mobilidade entre jovens da Madeira e dos Açores. Este ano, participaram 24 jovens, 12 de cada região, numa experiência de voluntariado inter-regional que, segundo Paula Margarido, “reforça a coesão social e uma visão mais aberta e europeia da cidadania”.

Face ao aumento de candidaturas, o Governo Regional está a rever a Portaria do Programa de Voluntariado Juvenil, com quatro objetivos claros: alargar o acesso aos jovens dos 14 aos 30 anos, aumentar a duração das missões, ampliar o número de entidades parceiras e criar uma Bolsa de Voluntários para responder mais rapidamente a situações emergentes.

Dirigindo-se aos jovens presentes, Paula Margarido elogiou o “altruísmo, a energia e o espírito de participação” dos voluntários madeirenses, lembrando que “o voluntariado continua a ser um ato profundamente ético e social, num tempo em que tantas coisas parecem medidas em trocas materiais e recompensas imediatas”. E acrescentou: “tocar a vida dos outros é absolutamente fundamental.”.

Sem deixar de reconhecer o trabalho desenvolvido pela Direcção Regional de Juventude, liderada por André Alves, pelo acompanhamento e apoio dado a todos os projectos apoiados. Esse reconhecimento foi extensivo às mais de 50 entidades que acolhem dos jovens voluntários.

Paula Margarido reafirmou a continuidade do apoio dado pelo Governo Regional ao voluntariado juvenil, antecipando que 2026 será um ano de “consolidação e inovação” nas políticas públicas de juventude.