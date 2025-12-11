GR assinala iniciativa escolar de voluntariado com entrega de sacos reutilizáveis à AMI

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, participou esta quinta-feira, 11 de Dezembro, na entrega de sacos reutilizáveis produzidos por alunos da Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras à AMI – Fundação Assistência Médica Internacional, no âmbito do projecto 'Transformar para Cuidar – Voluntariado Solidário com a AMI', desenvolvido no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.

A sessão contou com a presença da delegada regional da AMI, Helena Andrade, do enfermeiro Eduardo Lemos, da Casa de Saúde São João de Deus, do psicólogo Sérgio Fernandes, da Cáritas Diocesana, e do vice-director da escola de Santo António e Curral das Freiras, António Olim.

O projecto envolveu alunos dos 7.º e 9.º anos, o Clube Europeu e o Centro de Apoio à Aprendizagem, com acompanhamento de vários docentes. Ao longo de semanas, os estudantes participaram em sessões sobre voluntariado, Direitos Humanos, sustentabilidade e economia circular, culminando numa oficina onde transformaram t-shirts usadas em sacos reutilizáveis decorados com mensagens solidárias e natalícias. Segundo a escola, a iniciativa procurou sensibilizar para a realidade das pessoas em situação de sem-abrigo e de famílias vulneráveis.

Durante a cerimónia, Paula Margarido afirmou que a acção constitui “um exemplo inspirador de como as escolas podem promover competências, valores e atitudes que se traduzem em impacto real na comunidade”. A governante destacou o empenho dos professores e o envolvimento dos jovens, sublinhando que “é muito importante perceber que existe, nestes alunos, a noção de que o essencial é tocar o outro, com amizade e carinho. Não passar indiferente pelo semelhante, mas fazer a diferença na sua vida”. Recordando a mensagem deixada pelo Papa Francisco nas Jornadas Mundiais da Juventude, acrescentou que o sentido da inclusão pode resumir-se numa palavra repetida três vezes: “Todos, todos, todos”.

Na ocasião, foi ainda divulgado que os alunos produziram postais de Natal com materiais reciclados, destinados aos utentes da Casa de Saúde São João de Deus, numa acção que liga solidariedade, saúde, sustentabilidade ambiental e cidadania activa.

Segundo a secretaria de Paula Margarido, a entrega dos sacos decorreu num ambiente de grande participação e entusiasmo, refletindo o compromisso da comunidade educativa “com uma sociedade mais solidária, consciente e inclusiva”, em articulação com as políticas públicas de inclusão e voluntariado juvenil promovidas pelo Governo Regional.