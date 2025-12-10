Margarido deixa mensagem de esperança e valorização pessoal aos reclusos

O Estabelecimento Prisional do Funchal acolheu esta quarta-feira, 10 de Dezembro, a Festa de Natal 2025, iniciativa que contou com a presença da Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, em representação do Presidente do Governo Regional.

Na sua intervenção, a governante deixou uma mensagem de esperança e valorização pessoal aos reclusos: “Nós não somos os nossos erros. Cada um de vós já não é o seu passado. A vida tem bons e maus momentos, mas ninguém julga ninguém. Aproveitem este tempo para se reconhecerem como pessoas que continuam a dar e que podem servir a sociedade. Acreditamos em cada um de vós e na vossa capacidade de reconstruir o futuro”, afirmou.

A secretária regional sublinhou ainda que “o Natal é um momento para reforçar a esperança e a união. Queremos que cada pessoa aqui continue a ser uma fonte de esperança para um mundo que não condena, mas que acredita na comunidade”.

Após as intervenções, houve espaço para uma peça de teatro dinamizada pela Associação OLHO.te (Associação Artística de Solidariedade Social), que colabora ativamente com o Estabelecimento Prisional do Funchal através de projetos artísticos e culturais. A associação desenvolve oficinas de teatro para reclusos, visando a reabilitação e reintegração, com apresentações em eventos como as festas de Natal, onde os reclusos exibem trabalhos encenados.

A cerimónia contou também com a presença e a intervenção da Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, do Chefe de Gabinete do Representante da República, Paulo Atouguia, e do Diretor-adjunto do Estabelecimento Prisional do Funchal, Celso Brazão.