Albuquerque destaca crescimento e queda da pobreza na Madeira

Miguel Albuquerque valorizou a redução da taxa de pobreza na Madeira nos últimos três anos, destacando que este resultado decorre do crescimento económico da região. “Só com crescimento económico é que se consegue garantir o Estado Social e melhorar as condições de vida de toda a gente”, afirmou.

À margem da inauguração do Compensador Síncrono do Caniçal, o presidente enfatizou a necessidade de Portugal e da Madeira manterem uma economia competitiva e inovadora. “Se queremos prosperidade, temos de produzir mais, melhor e estar na vanguarda tecnológica. O mundo mudou e nós temos de mudar com ele”, disse, referindo que a economia não deve proteger-se de outros mercados.

Albuquerque sublinhou o potencial tecnológico da região, apontando que as empresas locais registaram 614 milhões de euros de facturação. “Não podemos produzir em escala industrial, mas podemos apostar em nichos competitivos da economia. São áreas onde vamos crescer”, afirmou.

O presidente concluiu que estas estratégias são fundamentais para consolidar o crescimento sustentável, reforçar a inovação e criar condições para o desenvolvimento económico e social da Madeira.