Madeira informa operadores económicos sobre o novo modelo de taxas para percursos pedestres a partir de 2026

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e a Direcção Regional do Turismo apresentaram, esta quinta-feira, aos operadores económicos, o novo modelo de taxas e preços para os percursos pedestres classificados da Madeira, que entrará em vigor a 1 de Janeiro de 2026.

A principal novidade prende-se com a gestão da capacidade de carga dos percursos, que passa a ser distribuída em intervalos de 30 minutos, desde o nascer até ao pôr-do-sol. Esta medida visa escalonar a presença de visitantes ao longo do dia e melhorar a experiência nos principais pontos turísticos da Região.

O novo modelo, desenvolvido pelo IFCN em parceria com a Universidade da Madeira, torna obrigatório o registo prévio de todos os visitantes através da plataforma 'SIMplifica', independentemente da idade ou condição.

Taxas mantêm-se para operadores com protocolo

Para os visitantes acompanhados por operadores económicos registados (RNAVT e RNAAT) com protocolo celebrado com o IFCN, a taxa mantém-se nos 3 euros por pessoa para todos os percursos activos. Estes operadores beneficiam de condições especiais, podendo fazer pré-reservas até 30 dias antes da utilização, com faturação automática e prazo de pagamento até 48 horas antes do acesso.

Já o público em geral e os visitantes acompanhados por operadores sem protocolo pagarão 4,5 euros por acesso, valor que deve ser liquidado no momento da reserva.

Vereda do Areeiro reabre em Abril com taxas mais elevadas

O percurso PR1 – Vereda do Areeiro, encerrado desde Agosto de 2024, deverá reabrir em Abril de 2026 após obras de segurança, conforme já tinha noticiado o DIÁRIO. Até à reabertura, o troço até ao Miradouro da Pedra Rija mantém as taxas dos restantes percursos.

Após a conclusão dos trabalhos, este percurso terá taxas superiores: 7 euros para operadores com protocolo e 10,5 euros para o público em geral ou operadores sem protocolo.

Madeirenses continuam a ter acesso gratuito a todos os percursos

Os residentes na Região Autónoma da Madeira continuam a ter acesso gratuito a todos os percursos, embora também fiquem sujeitos ao registo obrigatório e à reserva prévia na plataforma 'SIMplifica'.

A nova política prevê ainda reagendamentos ou reembolsos apenas em casos de condicionamento dos locais por decisão do IFCN.

De referir que a Associação de Promoção da Madeira também já informou os seus associados.