ADN-Madeira defende modelo de democracia directa inspirado na Suíça

O coordenador regional do Partido ADN – Alternativa Democrática Nacional, Miguel Pita, defendeu hoje a adopção em Portugal de um modelo de democracia directa semelhante ao que vigora na Suíça, país que considera ser uma referência internacional de estabilidade política e transparência institucional.

Para o responsável madeirense, o que distingue a Suíça “não é apenas a sua economia robusta ou a sua organização federal”, mas sobretudo “o seu modelo democrático baseado na Democracia Direta, onde o povo tem um papel central e ativo nas decisões que moldam o futuro do país”.

Miguel Pita destaca que, naquele sistema, “referendos frequentes, iniciativas populares e processos deliberativos vinculativos permitem que cada cidadão participe verdadeiramente na construção das políticas públicas”.

Segundo o dirigente político, citado em nota de imprensa, esta prática não se limita ao acto eleitoral periódico: “Não se trata apenas de votar de quatro em quatro anos: é exercer cidadania de forma contínua, informada e responsável.”

O ADN-Madeira considera que a adoção de mecanismos semelhantes no contexto português promoveria “maturidade política, coesão social e corresponsabilização coletiva”, defendendo por isso um debate nacional sobre formas de reforçar a participação direta dos cidadãos nas decisões públicas.