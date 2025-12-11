CMF realiza sensibilização para combater as beatas no chão

A Câmara Municipal do Funchal realizou, ontem, na Placa Central, uma iniciativa de combate à poluição urbana e de promoção da limpeza. O principal objectivo foi alertar os transeuntes para o impacto negativo de deitar beatas de cigarro para o chão, incluindo a entrega de cinzeiros portáteis, informa a CMF através de comunicado.

A acção decorreu entre as 18 e as 19 horas, contando com a presença notória da mascote do Ambiente, o 'Simão', que interagiu com o público, tornando o alerta mais apelativo.

Esta iniciativa de sensibilização contou com a presença da vereadora com o pelouro do Ambiente, na CMF, Paula Jardim Duarte, reforçando o compromisso da edilidade com a sustentabilidade e a qualidade de vida ambiental no concelho.

Esta acção de sensibilização insere-se no esforço contínuo da autarquia para manter diariamente o Funchal limpo, sendo que, durante a época natalícia, se verifica um muito maior número de visitantes e residentes no centro da cidade

Multas até 250 euros

Um dos pontos altos da iniciativa foi chamar a atenção para o peso legal associado a este comportamento. A autarquia do Funchal recorda que o Regulamento de Resíduos Sólidos e Comportamentos Poluentes no Concelho do Funchal é claro: deitar beatas de cigarro fora dos locais de deposição correctos é passível de coima.

A multa prevista pode variar entre 25 e 250 euros, um valor que sublinha a gravidade que a Câmara Municipal atribui a este tipo de poluição.