Beatas de cigarros causaram fogo na Praça da Restauração

O fogo que consumiu um dos telhados de palha da Aldeia Etnográfica no Largo da Restauração terá sido causado por beatas de cigarro.

Fogo destrói barraca de Natal na Praça da Restauração Uma barraca da feira de Natal, que decorre na Avenida Arriaga e na Praça da Restauração, pegou fogo este início de noite, numa situação que gerou forte aparato.

O pequeno incêndio ocorrido ao final da tarde hoje foram rapidamente apagadas, primeiro com recurso a um extintor existente no local, e depois, pelos bombeiros que chegaram ao local em poucos minutos, informa uma nota da organização.

De acordo com Gilda Nóbrega, da organização da Aldeia Etnográfica, citada na nota, "as chamas terão sido causadas por beatas de cigarros, ainda acesos, atirados de forma leviana para a palha".

A PSP também esteve no local a tomar conta da ocorrência.