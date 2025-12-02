Exército realiza demonstração de ruídos de combate no RG3

No âmbito das actividades de formação do 6.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército 2025, o Exército informa que o Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3) irá realizar, amanhã, uma sessão de demonstração de ruídos, entre as 20 e as 22h50.

A iniciativa vai incluir disparos com diversas armas e rebentamentos, tendo como objectivo familiarizar os formandos com os sons e procedimentos do ambiente militar.

As actividades decorrerão na carreira de tiro e no campo de futebol do RG3, localizado em São Martinho.