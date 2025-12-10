PSP realiza operação nacional "Sim à Diferença" direcionada à comunidade escolar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar a operação nacional "Sim à Diferença" com ações de sensibilização dirigida à comunidade escolar, visando a prevenção de todas as formas de discriminação e promoção do respeito pelos direitos humanos.

Em comunicado, para assinalar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que hoje se celebra, a PSP refere que o principal objetivo da operação é a prevenção de todas as formas de discriminação e da prática de crimes motivados por ódio, incutindo nas crianças e jovens o respeito pelas diferenças e pelos direitos humanos".

A operação, levada a cabo pelas equipas do Programa Escola Segura, é dirigida aos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, professores, assistentes operacionais, pais e encarregados de educação, e realiza-se em todo o território nacional até sexta-feira.

Durante o período em que decorre a operação, as equipas vão intensificar as ações de sensibilização junto da comunidade escolar sobre cidadania e não discriminação, diálogo intercultural, igualdade de género e direitos humanos.

O objetivo é promover a importância do respeito pelas diferenças de todos, bem como a importância da criação e cumprimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Durante o ano letivo 2024/2025, as equipas realizaram 4.180 apresentações temáticas que contaram com a participação de 78.767 alunos.

Na nota, a PSP deixa um apelo à população que denuncie quaisquer situações de discriminação de que tenham conhecimento em ambiente escolar, ou em qualquer outro contexto.

Estes pedidos podem ser feitos de forma presencial ou através do canal técnico [email protected].