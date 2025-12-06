Presidente da República apresenta condolências às famílias de jovens mortos em França
O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou hoje condolências às famílias dos quatro jovens que morreram num acidente de viação em França, e disse estar a acompanhar a situação.
"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa apresenta as sentidas condolências às famílias dos quatro jovens portugueses, residentes em Friburgo, na Suíça, vítimas de um trágico acidente de viação em França", lê-se na página da Presidência da República.
Acrescenta que o chefe de Estado "está a acompanhar a situação, em contacto com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas".
Segundo autoridades francesas, citadas pela agência France-Presse (AFP), o acidente aconteceu na sexta-feira à noite, quando o carro em que seguiam os quatros jovens se despistou.
As vítimas do acidente, que aconteceu em Collonges, município situado na zona da fronteira de França com a Suíça, são dois rapazes, um com 16 anos e outro com 18 anos, e duas raparigas, ambas com 18 anos, segundo o procurador-geral adjunto da comuna francesa de Bourg-en-Bresse, Antoine Celle, em declarações à AFP.
O acidente aconteceu pelas 22:30 locais (21:30 em Lisboa) de sexta-feira e após o despiste o veículo foi contra alguma coisa, que não é especificada pela AFP, e incendiou-se.