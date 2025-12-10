Abertas inscrições para curso básico de tripulante salva-vidas

O Sanas Madeira vai iniciar, em Fevereiro de 2026, um novo curso básico de tripulante salva-vidas, em horário pós-laboral. As inscrições já se encontram abertas.

Esta formação constitui "a porta de entrada" para qualquer elemento que pretenda estar a bordo de uma embarcação salva-vidas da Associação Madeirense para Socorro no Mar, destaca a organização.

"Se tens ou fazes 18 anos até ao início do mês de Fevereiro de 2026 não percas esta oportunidade de te juntares à nossa equipa", apela o Sanas em comunicado de imprensa.

As inscrições abertas até dia 23 de Janeiro, bastando para isso que os interessados enviem um e-mail para [email protected].