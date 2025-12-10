Madeira passa a dispor oficialmente de um Centro Internacional de Investigação do Cancro

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil anunciou, hoje, que foi formalizada a escritura de constituição do Centro Internacional de Investigação do Cancro da Madeira (CIIC Madeira).

O CIIC Madeira, localizado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, é um núcleo de investigação transdisciplinar que tem como objectivo "promover a investigação e inovação em Ciências da Saúde, com especial destaque para a área do cancro".

O acto em causa representa a consolidação legal desta uma estrutura que o Governo Regional destaca como "fundamental para o desenvolvimento científico e inovação na área da saúde da Região Autónoma da Madeira".

A formalização da constituição do CIIC Madeira é um importante passo para garantir a sustentabilidade e a expansão dos objetivos estratégicos, nomeadamente o desenvolvimento científico e projectos com relevância clínica, com impacto direto na prevenção, diagnóstico, terapêutica e reabilitação na área do cancro. Irá também difundir o conhecimento científico internacionalmente, promover o intercâmbio com entidades da área tecnológica e empresarial, gerar sinergias e apoiar a formação avançada de recursos humanos A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil

Este organismo resulta de uma colaboração entre a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e a Universidade da Madeira e opera em estreita integração com o Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

Neste momento, o CIIC conta com uma equipa multidisciplinar de mais de 30 investigadores.

A tutela realça que, apesar de só agora ter sido oficialmente constituído, este Centro de Investigação já lidera e participa em vários projectos de investigação multicêntricos internacionais, "com o objectivo de gerar conhecimento com impacto direto na melhoria dos cuidados de saúde prestados na Região Autónoma da Madeira".