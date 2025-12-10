Funchal passa a contar com um novo lar de idosos

É inaugurada, esta tarde, uma nova Estrutura Residencial para Idosos, gerida pela Associação de Socorros Mútuos - 4 de Setembro de 1862, que fica localizada na Rua do Til nº22, no Funchal.

Esta obra foi adjudicada por um valor de 5 milhões de euros, sendo o seu financiamento assegurado em 3,8 milhões de euros pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) da União Europeia e o restante montante por capitais próprios da Associação.

É um edifício de três pisos acima do solo e outro abaixo do solo com capacidade para 44 utentes repartidos por 5 quartos individuais, 18 duplos e 1 triplo, e dotada de todas as infra-estruturas e serviços exigíveis na legislação em vigor para este tipo de equipamentos.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - Comemorações dos 500 anos do nascimento do Padre Manuel Álvares, na Vila da Ribeira Brava

- 9h30 - PSD Madeira realiza iniciativa política, junto à Escola do Mar – Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço

- 10h00 - XXV Convívio de Natal das Crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho da Calheta, no Pavilhão do CDR Prazeres

- 10h00 - JPP realiza acção política, junto à Escola Básica e Secundária de Machico

- 10h00 às 18h10 - 6ª Edição do Digital Health Summit, no Colégio dos Jesuítas

- 11h00 - PCP realiza iniciativa de contacto, no Parque Empresarial da Cancela

- 11h30 - Município da Ribeira Brava - Almoço de Natal para a população sénior, no Pavilhão desportivo da Serra de Água

- 12h00 - Miguel Albuquerqu, visita o novo estabelecimento comercial ‘SOMOS', situado ao Edifício Savoy Residence Insular

-14h00 - Apresentação Pública do Prémio Científico Fernando Albuquerque Gomes

Sala do Senado da Universidade da Madeira

- 14h00 - Festa de Natal do Estabelecimento Prisional do Funchal, com a presença de Rubina Leal



- 14h00 - Oficina criativa 'Trazendo Luz à dor e ao prazer' de Carla Cabral, no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira

- 14h30 - Entrega de equipamentos para exploração de conceitos de Ciências Experimentais, na EB1/PE e Creche da Nazaré, com a presença de Elsa Fernandes

- 14h30 - Inauguração da Exposição 'Encantos de Natal', na Biblioteca Municipal de São Vicente

- 16h00 - União dos Sindicatos da Madeira realiza plenário de Sindicatos para analisar o ponto da situação sobre a Greve Geral, no auditório do Sindicato das Hotelaria da Madeira

- 17h00 - Inauguração da Exposição 'Coisa-Comum', do artista madeirense Hélder Folgado, com presença de Eduardo Jesus, na Fortaleza de São João Baptista do Pico (Fortaleza do Pico) - Funchal

- 17h00 - Marítimo - Avanca, para o Campeonato Nacional da I Divisão de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo

- 17h15 - Sindicato dos Professores da Madeira realiza conferência de Imprensa, junto à Secretaria Regional de Educação

- 18h00 - Lançamento da obra Genealogias da Madeira e Porto Santo no Funchal da autoria de Jorge Forjaz, no Arquivo e Biblioteca da Madeira

- 18h00 - Apresentação do Orçamento Municipal da Câmara Municipal do Funchal para 2026, no Edifício dos Paços do Concelho

- 18h30 - Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura realiza cocktail de Natal, com a presença de Eduardo Jesus, na Quinta Magnólia – Centro Cultural

- 18h30 - PS Madeira realiza ornadas Parlamentares destinadas a analisar o Orçamento Regional para 2026, no Espaço IDEIA

- 19h00 - Missa do Perdão, celebrada pelo Pároco Manuel Ornelas da Silva, em Santa Maria Maior (Socorro)

- 19h00 - Espectáculo musical 'Do.Outro.Lado.Do.Espelho', no Teatro Municipal Baltazar Dias

- 19h00 - ABM-Madeira e da Associação Eleutherius Chorus - Concerto de Natal, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional dos Direitos Humanos e Dia Internacional dos Direitos dos Animais

- Este é o tricentésimo quadragésimo quinto dia do ano. Faltam 21 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1510 -- Afonso de Albuquerque conquista Goa e aí estabelece a capital do Império Português do Oriente.

1520 - Martinho Lutero queima, em público, a bula papal que o excomungava da Igreja Católica.

1616 -- Morre, com 74 anos, o cronista português Diogo do Couto, autor de "O Soldado Prático" e continuador das "Décadas da Ásia", de João de Barros.

1768 -- É publicada a primeira edição da Enciclopédia Britânica.

1801 - É criada em Portugal, por Decreto Real, a Guarda Real da Polícia, antecessora da atual PSP.

1810 - Napoleão Bonaparte anexa Hannover, Bremen, Hamburgo, Lauenburgo e Lubeck, na Alemanha.

1836 - Um decreto real determina a proibição da exportação de escravos, quer por mar, quer por terra, em todos os domínios portugueses sem exceção, quer estivessem situados a norte ou a sul do Equador.

1877 - O engenheiro alemão Werner von Siemens obtém a patente do alto-falante eletrodinâmico.

1896 -- Morre, aos 63 anos, o engenheiro químico e industrial sueco Alfred Bernhard Nobel.

1898 -- Tratado de Paris, que põe termo à guerra hispano-americana e através do qual a Espanha cede Cuba, Porto Rico e Filipinas aos Estados Unidos.

1901 - Primeira sessão de entrega dos Prémios Nobel. São laureados, Jean Henri Dunant e Frédéric Passy, Nobel da Paz, Emil Adolf von Behring, Nobel da Medicina, Sully Prudhomme, Nobel da Literatura, Jacobus Henricus van 't Hoff, Nobel da Química e Wilhelm Conrad Röntgen, Nobel da Física.

1913 - O quadro "Mona Lisa", do pintor italiano Leonardo da Vinci, é recuperado, dois anos depois de ter sido roubado do Museu do Louvre, em Paris, França.

1936 - O Rei Eduardo VIII abdica do trono britânico para casar com a americana Wallis Simpson. Jorge VI sobe ao trono.

1938 - O ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco, inaugura as comunicações telefónicas entre a Madeira e o Continente.

1948 - A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no Palais de Chaillot em Paris, é elaborada para responder diretamente às calamidades e atos bárbaros vividos pelos povos durante a Segunda Guerra Mundial.

1956 - É fundado o Movimento para a Libertação de Angola (MPLA).

1962 -- Estreia o filme Lawrence da Arábia.

1963 - Independência de Zanzibar no seio da Comunidade Britânica.

1967 - Primeira explosão termonuclear a nível, no Novo México, Estados Unidos, com o objetivo de auxiliar captação de gás natural.

1973 - A Áustria encerra o centro de trânsito para judeus que abandonam a União Soviética (URSS).

1977 - Vários dissidentes são colocados sob prisão domiciliária, na URSS. A medida destina-se a impedir a participação nas comemorações do aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

1982 - É assinada a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar por 117 nações.

1983 - Raul Alfonsin assume a Presidência da República da Argentina.

- Danuta Walesa recebe, em nome de Lech Walesa, dirigente da central sindical polaca Solidariedade, o Prémio Nobel da Paz.

1984 - O bispo Desmond Tutu, dirigente da campanha anti 'apartheid' na África do Sul, recebe o Prémio Nobel da Paz.

1985 - Abertura do Continente de Matosinhos. A Sonae lança o primeiro hipermercado em Portugal, em associação com os franceses da Promodés.

1992 - O parlamento português aprova o Tratado de Maastricht da União Europeia.

1993 - Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano (ANC), e Frederik de Klerk, Presidente da África do Sul, recebem o Prémio Nobel da Paz, em Oslo, Noruega.

1995 - O físico britânico Joseph Rotblat recebe o Prémio Nobel da Paz, em Oslo, Noruega.

1996 - D. Ximenes Belo e Ramos Horta recebem o Prémio Nobel da Paz, em Oslo, Noruega.

- O Presidente sul africano, Nelson Mandela, promulga a nova Constituição da África do Sul, declarando que o país se deve redimir para construir uma sociedade em que cada cidadão se orgulhe da sua nacionalidade, enterrando para sempre o apartheid.

1998 -- O escritor português José Saramago recebe o Prémio Nobel da Literatura, em Estocolmo, Suécia.

2001 - A Associação Sol recebe o prémio Direitos Humanos pelo seu "trabalho altamente meritório em prol das crianças infetadas pelo vírus VIH e de apoio às respetivas famílias".

2002 - Greve geral em Portugal, convocada pela central sindical CGTP, contra o novo Código do Trabalho.

2004 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, concretiza, em decreto, a dissolução do parlamento e marca eleições legislativas antecipadas para 20 de fevereiro de 2005.

- O jornalista Manso Preto é condenado a onze meses de prisão com pena suspensa durante três anos, pela recusa de revelar fontes de informação enquanto testemunha num processo de tráfico de droga.

2005 - Morre, aos 65 anos, Richard Franklin Lennox Thomas Pryor III, Richard Pryor, comediante e ator norte-americano.

2006 -- Morre, com 91 anos, o antigo Presidente chileno Augusto Pinochet Ugarte, entre 1974 e 1990.

2007 - O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino de Morais, é pronunciado para julgamento pelo Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, pelos crimes de participação económica em negócio, corrupção e abuso de poder.

2008 -- Inauguração da Benfica TV.

2011 - O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Fernando Gomes, é eleito presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ao derrotar Carlos Marta no sufrágio para a sucessão de Gilberto Madail. Gomes soma 46 votos, contra 36 do presidente da Câmara Municipal de Tondela.

- Morre a maestrina e musicóloga Maria Helena Pires de Matos.

2012 - Gabriel Arcanjo da Costa, 57 anos, advogado, é nomeado primeiro-ministro da República de São Tomé e Príncipe.

- O arcebispo sul-africano Desmond Tutu ganha o Prémio UNESCO/Bilbao 2012 para a Promoção da Cultura de Direitos Humanos, pela "excecional contribuição no desenvolvimento de uma cultura universal de direitos humanos".

- Morre, com 80 anos, Miguel Guerra, primeiro presidente da câmara de Alcobaça eleito depois do 25 de abril.

- Durão Barroso e os presidentes do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e do Parlamento Europeu, Martin Schulz, recebem em Oslo, Noruega, o Prémio Nobel da Paz, atribuído a 12 de outubro à União Europeia.

2015 -- Morre, com 87 anos, Américo Nunes, antigo piloto português.

- Morre, aos 88 anos, Maria Eugénia Cunhal, jornalista e escritora, irmã mais nova do antigo líder comunista Álvaro Cunhal (1913-2005), também militante do PCP.

2016 -- Morre, com 80 anos, Alberto Seixas Santos, realizador de cinema.

2017 - Morre, aos 85 anos, Eduardo Raposo Rodrigues de Sousa, professor de natação conhecido como 'Atita', três dias depois de ter sido condecorado com a medalha da Ordem de Mérito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

2018 - O Tribunal de Justiça da União Europeia decide que o Reino Unido tem a capacidade de revogar de forma unilateral a decisão de saída da União Europeia.

2020 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia fecham em Bruxelas um acordo em torno do quadro orçamental até 2027 e do Fundo de Recuperação, "Acordo sobre o Quadro Financeiro Plurianual e o Pacote de Recuperação 'NextGenerationEU'.

- O Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's, o único do país dedicado à fotografia, é distinguido com o Prémio Museu do Ano 2020, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia.

- O português Júlio Ferreira vence a competição de -80 kg do campeonato da Europa de taekwondo de categorias olímpicas, em Sarajevo, Bósnia, ao vencer na final o espanhol Jon Cintado.

2021 - O presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e chefe de Estado angolano, João Lourenço, é reeleito com 98,04% dos votos, conquistando 2.610 delegados num universo de 2.662 votantes, nas eleições presidenciais.

- Morre, com 78 anos, Michael Nesmith, músico norte-americano, vocalista e guitarrista da banda 'pop rock' The Monkees.

2022 - A seleção portuguesa de futebol é eliminada nos quartos de final do campeonato do Mundo de 2022, ao perder com Marrocos, estreante nesta fase, por 1-0, no Estádio Al Thumama, em Doha, Catar.

- Morre, com 84 anos, Manuel Poppe Lopes Cardoso, diplomata, escritor, crítico literário e dramaturgo. Cofundador da influente revista "O Tempo e o Modo".

2023 - Morre, aos 95 anos, Gao Yaojie, médica ginecologista chinesa, ativista sobre a situação dos doentes com SIDA na China.

2024 - A Polícia Judiciária recaptura, em Itália, Shergili Farjiani, que tinha fugido do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, no início de Setembro, é o terceiro fugitivo a ser recapturado.

PENSAMENTO DO DIA: