Greve no Centro de Abate da Madeira arranca hoje com críticas à administração

A greve no CARAM – Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira inicia-se esta terça-feira, prolongando-se até 23 de Dezembro, numa paralisação de 22 dias convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas.

A acção arranca formalmente às 09 horas, com uma conferência de imprensa à porta das instalações do Centro de Abate, no Santo da Serra, onde serão apresentados os motivos da contestação.

Segundo o sindicato, os trabalhadores rejeitaram a contraproposta apresentada pela administração do CARAM, considerando que esta não traduz melhorias reais e classificando-a como “uma falta de respeito” para com o sector. A estrutura sindical alega que a proposta não tem “qualquer tipo de impacto” nas condições laborais e que não deverá alterar a percepção da opinião pública sobre o conflito laboral.

Governo Regional determina serviços mínimos no Centro de Abate Na sequência da solicitação do Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira (CARAM), para que fossem decretados os serviços mínimos, em virtude da greve anunciada entre os dias 2 e 23 Dezembro naquela empresa, o Governo Regional decidiu estabelecer os meios humanos necessários para assegurar esses serviços mínimos, tendo já sido publicado, em JORAM, o despacho conjunto das Secretarias Regionais da Inclusão, Trabalho e Juventude, e Agricultura e Pescas.

Ainda em matéria de luta sindical, a USAM – União dos Sindicatos da Madeira irá promover esta tarde, entre entre as 15h00 e as 16h30, uma acção de contacto directo com trabalhadores e comunidade, no Largo do Chafariz, para reforçar o apelo à participação na Greve Geral convocada para o próximo dia 11. Às 16 horas estão previstas declarações à comunicação social.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

POLÍTICA

12h00 – Iniciativa política do Grupo Parlamentar do PSD Madeira

Local: Levada da Serra do Faial, Santo da Serra.

12h30 – Ação política do JPP

Com a presença do porta-voz Élvio Sousa.

Local: Sala de Imprensa da ALRAM.

GOVERNO REGIONAL

10h30 – Apresentação da Terrabona Nature & Vineyards

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa na apresentação de novos vinhos e da segunda fase do projecto turístico.

Local: Terrabona Nature & Vineyards, Boaventura.

14h00 – 18h00 – EIT Food - Startup Awareness @ Madeira Islands

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, preside à sessão de abertura do EIT Food – Startup Awareness @ Madeira Islands. A iniciativa é organizada localmente pela Startup Madeira, entidade tutelada pela Secretaria Regional de Economia, e conta com o apoio da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, DIG-IN e START-EAT-UP.

Local: Hotel Pestana CR7.

15h45 – Comemorações dos 40 anos da DTIM

A celebração inicia-se com um momento especial dedicado à comemoração dos 40 anos da DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira ao serviço da Região Autónoma da Madeira, seguido da conferência “Inteligência Artificial: o Novo Motor da Transformação no Trabalho e nos Serviços”, proferida por Luís Faria Filipe, orador de reconhecido mérito nacional e internacional. Esta conferência constituirá uma oportunidade única para reflectir e debater os desafios e impactos da Inteligência Artificial no contexto laboral. A secretária regional de Inclusão e Direitos Humanos, Elsa Fernandes, marca presença na celebração.

Local: Nini Design Centre.

18h00 – Miguel Albuquerque na V Gala do Empreendedor

O presidente do Governo Regional participa na gala anual.

Local: Centro de Congressos da Madeira.

CULTURA

20h00 – Estreia do filme ‘Creer O Morir’

Película venezuelana dirigida por Néstor “Kiki” Villalobos e escrita por Rebeca Oria, centrada em temas de fé, esperança e resiliência.

Local: Auditório do Fórum Machico.

17h00 – Reabertura dos jardins da Quinta Palmeira

Inclui apresentação de dois novos núcleos de turismo e beberete no Restaurante Garapa.

Local: Rua da Levada de Santa Luzia, 33A.

LÁ FORA

Macau – 50.º Congresso da APAVT

O congresso arranca às 10h00 com a sessão oficial de abertura, que contará com intervenções de Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT; Francisco Calheiros, presidente da CTP; Pedro Machado, secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços; e Anton Tai Kin Ip, secretário para a Economia e Finanças do Governo de Macau. A sessão encerra às 11h10, seguindo-se um momento “10 minutos com... A Esperança”, protagonizado por Frank Oostdam, presidente da ECTAA.

O dia prossegue com um coffee-break às 11h30 e a primeira sessão de trabalhos, “Encontro com o Futuro!”, às 11h50. O almoço, oferecido pelo Turismo de Macau, decorre às 12h45 no Galaxy Hall FG. Às 15h30 está previsto o transfer para o MGM Cotai, onde às 17h00 se realiza a sessão “Macau 2049”, no MGM Theater. O programa termina com o jantar de boas-vindas, oferecido pelo Turismo de Macau, às 20h00 no Galaxy Hall ABC, encerrando às 22h30.

Refira-se que a Madeira foi eleita pela APAVT (Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo) como "Destino Preferido Nacional" em 2025.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 02 de Dezembro, Dia Internacional da Abolição da Escravatura e Dia Internacional para a Abolição da Escravidão Animal:

1804 - Napoleão coroa-se Imperador da França.

1805 - Batalha de Austerlitz, na Morávia, também chamada de Batalha dos Três Imperadores, o exército de Napoleão Bonaparte derrotara as tropas russas e austríacas sob o comando de Alexandre I e Gen. Mikhail Kutuzov da Rússia.

1823 - O Presidente dos Estados Unidos, James Monroe, estabelece a política contrária à expansão europeia no hemisfério ocidental, conhecida por Doutrina Monroe.

1859 - Morre, aos 59 anos, John Brown, militante abolicionista norte-americano, por execução, em Charles Town, Virgínia (agora em West Virginia).

1942 - Uma reação nuclear em laboratório é realizada pela primeira vez por cientistas de Chicago, Estados Unidos da América.

1945 - É inaugurado o aeroporto de Pedras Rubras, no Porto.

1947 - Naufrágio das traineiras "D. Manuel", "Rosa Faustino", "Maria Miguel" e "S. Salvador", entre a Aguda e Leixões, provoca a morte de 152 marinheiros. É o maior desastre marítimo ocorrido na costa de Matosinhos.

1950 - A Organização das Nações Unidas (ONU) entrega a Eritreia à Etiópia.

1954 - O Senado dos Estados Unidos condena o senador Joseph MacCarthy por ter "desonrado e aniquilado a reputação" do Congresso, com a Comissão de Investigação das Atividades Antiamericanas.

1961 - O Governo de Oliveira Salazar expulsa quatro missionários norte-americanos, por terem apoiado movimentos angolanos de libertação.

1964 - O Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, é destruído por um incêndio.

1969 - Voo inaugural de um Boeing 747, entre Seattle e Nova Iorque, nos Estados Unidos.

1970 - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) adota o plano de desenvolvimento das forças militares na década de 1970.

1971 - Proclamação da independência da Federação dos Emirados Árabes.

- A sonda espacial soviética Mars 3 aterra no planeta Marte.

1975 - RTP foi nacionalizada, transformando-se na empresa pública Radiotelevisão Portuguesa E.P., pelo Decreto-Lei n.º 674-D/75, emitido pelo Ministério da Comunicação Social e publicado no Diário do Governo nº. 278/1975.

1979 - Vitória da AD -- Aliança Democrática nas eleições legislativas. O Governo de Francisco Sá Carneiro sucede ao de Maria de Lourdes Pintassilgo.

1980 - Quatro missionárias norte-americanas são presas e mortas pela ditadura de São Salvador.

1982 - Primeira substituição permanente de um coração humano por um artificial, num homem de 61 anos, num hospital de Salt Lake City, Estados Unidos da América.

1983 - O cargueiro inglês Tollan, afundado no estuário do Tejo desde 11 de fevereiro de 1980, é colocado na posição normal, pronto a ser rebocado depois de três anos de espera.

- Os astronautas do vaivém espacial norte-americano Columbia conseguem misturar alumínio e zinco, liga metálica impossível de obter na Terra.

1986 - O general Ramon Camps, chefe da polícia da província de Buenos Aires durante o regime militar argentino, é condenado a 25 anos de prisão, por 73 casos de tortura.

1988 - A paquistanesa Benazir Bhutto assume a chefia do Governo. Pela primeira-vez, uma mulher muçulmana toma um cargo político de relevo.

1989 - Cimeira de La Valletta, na Baía de Marsaxlokk, Malta, entre os Presidentes norte-americano e soviético, George H. W. Bush, e Mikhail Gorbachev, respetivamente.

1990 -- Morre, aos 76 anos, o artista plástico português António Dacosta.

- Morre, aos 90 anos, o compositor norte-americano Aaron Copland.

- Primeiras eleições legislativas na Alemanha unificada. Vence a coligação democrata-cristã, liderada pelo chanceler Helmut Khol.

1993 - Morre, aos 44 anos, o colombiano Pablo Escobar, um dos mais famosos "barões da droga", abatido a tiro pelas forças de Medellin.

1994 - O espanhol Juan Marsé recebe o Prémio Europeu de Literatura, com a obra "El Embrujo de Shangai".

1995 - I Bienal do Livro das Culturas e da Língua Portuguesa, em Maputo, Moçambique

1997 - É assinado, em Otava, Canadá, o Tratado para a Proibição Total de Minas Anti-Pessoal por 121 países, entre os quais Portugal.

2001 - No maior processo de falência dos Estados Unidos, a corretora na área da energia Enron anuncia ter-se colocado sob proteção da lei sobre as falências (Capítulo 11), reformulação judicial.

2002 - Começa uma greve geral por tempo indeterminado na Venezuela, reclamando a demissão do Presidente Hugo Chávez.

2004 - O Tribunal de Apelo de Santiago do Chile aceita uma petição de suspensão da imunidade do ex-ditador chileno Augusto Pinochet para que seja julgado pela alegada participação no assassínio do antigo chefe do exército Carlos Prats.

2006 -- Morre, aos 83 anos, Fernando Real, geólogo de formação e professor catedrático, antigo ministro do Ambiente.

2008 -- Morre, com 77 anos, a cantora afro-americana Odetta, conhecida como "a voz dos direitos civis", figura emblemática da luta contra a discriminação e influenciou artistas como Joan Baez, Bob Dylan, Janis Joplin e o grupo Peter, Paul & Mary.

2009 - Agência Mundial Antidopagem valida o "passaporte biológico" de atleta e fornece às federações desportivas um manual para pôr em prática a nova "ferramenta".

2010 - Morre, com 98 anos, Mário da Cunha Rosa, antigo atleta e dirigente do Sporting, um dos fundadores do Grupo Stromp e membro do Conselho Leonino.

- Morre, aos 68 anos, Ernâni Lopes. O economista fica conhecido pela sua passagem pelo governo do bloco central liderado por Mário Soares (1983 a 1985), onde desempenha o cargo de ministro das Finanças. Negoceia o dossier de adesão de Portugal à CEE, depois de ter sido o embaixador junto das instituições europeias.

2011 - O Governo aprova em Conselho de Ministros o diploma que define as condições da transferência dos fundos de pensões dos bancários para a Segurança Social.

- Morre, aos 80 anos, José Mensurado, antigo jornalista da RTP.

2012 - O Comité Central do PCP reelege por unanimidade Jerónimo de Sousa secretário-geral do partido, no último dia do XIX Congresso comunista, em Almada.

2013 - A Associação Portuguesa de Escritores decide atribuir o Prémio Vida Literária à escritora Maria Velho da Costa.

2017 - O filme "A fábrica de nada", de Pedro Pinho, recebe, no Festival de Cinema de Turim, em Itália, o prémio especial do júri, designado Prémio Fundação Sandretto Re Rebaudengo, o segundo mais importante do palmarés.

2018 - Portugal revalida o título de melhor destino do mundo nos World Travel Awards, habitualmente denominados como 'óscares' do turismo.

2019 - O argentino Lionel Messi conquista pela sexta vez a Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor jogador do ano, isolando-se na liderança do 'ranking', com mais um troféu do que Cristiano Ronaldo.

2020 - O Governo britânico anuncia a recomendação da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde para aprovar o uso da vacina Covid-19 da Pfizer/BioNTech.

- Morre, aos 94 anos, Valéry Giscard d'Estaing, Presidente da República de França entre 1974 e 1981.

2021 - O Governo aprova a subida do salário mínimo para 705 euros a partir de 01 de janeiro, bem como os apoios às empresas para estes aumentos.

2022 - Morre, com 77 anos, Jill Jolliffe, jornalista e ativista política australiana, testemunhou as primeiras incursões de tropas indonésias em Timor-Leste em 1975 e relatou as mortes dos cinco jornalistas em Balibo. Em 2014, foi agraciada com a Medalha da Ordem de Solidariedade de Timor-Leste, como símbolo de gratidão e agradecimento pelo seu contributo para a causa timorense.

2023 - Morre, aos 74 anos, o general Luís Araújo, antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas entre 2011 e 2014 e chefe do Estado-Maior da Força Aérea de 2006 a 2011. Em 1996, foi assessor militar do Presidente da República Jorge Sampaio.

2024 - A Procuradoria-Geral Regional do Porto comunica que o inquérito ao licenciamento da casa de Espinho do primeiro-ministro, Luís Montenegro, foi arquivado pelo Ministério Público, por não haver indícios de "interferências ilícitas no processo de decisão".

PENSAMENTO DO DIA

A liberdade é um mar tempestuoso. Os cobardes preferem a calma do despotismo Thomas Jefferson (1743-1826), terceiro presidente dos EUA, autor da Declaração de Independência

Este é o tricentésimo trigésimo sétimo dia do ano. Faltam 29 dias para o termo de 2025.