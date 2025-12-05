'Saúde Mental e Prevenção do Cancro' em debate na Escola Gonçalves Zarco

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco realizou, ontem, a palestra 'Saúde Mental e Prevenção do Cancro', integrada no projecto Escola Positiva de Todos e para Todos.

Segundo a nota, a iniciativa foi organizada com a colaboração da professora Rosabel Jesus e dinamizada pelas psicólogas Tatiana Leal e Petra Santos, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com abertura da psicóloga Leonor Pontes Leça, responsável pela Unidade de Educação para a Saúde.

A sessão contou com a participação de várias turmas e recorreu a ferramentas interactivas, incluindo um QR Code que permitiu aos alunos responder à pergunta 'O que significa para ti saúde mental?'.



A actividade abriu espaço à partilha de percepções e à reflexão sobre bem-estar emocional.

Durante a palestra foram abordados temas como ansiedade, depressão e consumo de álcool, com apresentação de estratégias de prevenção e de sugestões práticas para lidar com situações quotidianas. As psicólogas destacaram a importância de identificar sinais, procurar apoio e desenvolver hábitos que contribuam para o equilíbrio emocional.

A sessão sublinhou, ainda, a relação entre saúde mental e aprendizagem, referindo que o desempenho escolar depende do bem-estar físico e emocional dos alunos.

Ao terminar, um segundo QR Code permitiu recolher impressões sobre os conteúdos discutidos.

Participaram na iniciativa as turmas 10.º4, 10.º5, 11.º5, 12.º3 e 12.º4, acompanhadas pelos respectivos professores.