Limpeza de trilhos entregue a empresa recém-criada. Sociedade constituída um mês antes da adjudicação foi contratada, sem concurso, pelo Instituto de Florestas, para a recolha de lixo em sete percursos pedestres classificados e duas áreas de lazer * Pico do Areeiro-Pico Ruivo reabre em Abril e será o mais caro dos 42 que serão pagos mediante registo prévio, a partir de 1 de Janeiro. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 6 e 7.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Exército recrutou 68 soldados este ano. Último curso na Madeira terminou em Novembro e está em linha com o número de incorporações em campanhas anteriores. Para 2026 estão previstas duas novas chamadas * Portugal precisa de mais 8 mil militares.

Ex-deputado obrigado a devolver 89 mil euros. Miguel Sousa garante que já regularizou contas com a Caixa Geral de Aposentações.

Fique também a saber que Sindicatos aceleram para a greve geral. UGT lamenta falta de arbitragem sobre serviços mínimos. Governo está preocupado com abastecimento e diz que cumpre a lei.

E, por fim, Choveu no Mercado Abastecedor do Funchal. Obra de requalificação no valor de 3,5 milhões será lançada no início de 2026.

