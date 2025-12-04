Bebé de 4 meses chegou ao hospital de Gaia bem de saúde e entregue pela GNR

A bebé de quatro meses desaparecida na quarta-feira no Hospital de Gaia e que hoje foi entregue ao final da tarde na GNR dos Carvalhos regressou ao hospital e está bem, revelou à Lusa fonte hospitalar.

A fonte indicou que a bebé de quatro meses terá chegado à Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho cerca das 20:50 após o que foi verificado o seu estado de saúde, encontrando-se bem.

A criança de quatro meses foi retirada pela mãe do internamento, contornando as medidas de segurança, tendo já sido aberto um inquérito interno, confirmou hoje fonte da Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho (ULSGE).

A mãe retirou a filha de quatro meses do hospital, no distrito do Porto, durante a tarde, "após ter sido informada pelo tribunal, durante a manhã, de que a criança seria entregue a uma família de acolhimento" ainda durante o dia de quarta-feira, referiu a mesma fonte.

O caso foi hoje avançado pelo Jornal de Notícias (JN), que refere que, de imediato, o hospital comunicou o desaparecimento da bebé à PSP e ao tribunal.

O presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Gaia/Espinho, Luís da Cruz Matos, disse hoje estar a "avaliar tudo o que se passou" no caso de uma mãe que retirou o bebé do internamento.

"Nós vamos avaliar tudo, vamos avaliar o sistema das pulseiras, vamos avaliar como é que foi possível ela ter sido retirada e vamos fazer os testes todos que pudermos", garantiu Luís da Cruz Matos aos jornalistas.

A pulseira eletrónica foi encontrada intacta no caixote do lixo da casa de banho do quarto onde a criança estava internada.

"Temos de retirar daqui uma aprendizagem para que isto não se repita, isto não pode voltar a acontecer, nós não vamos deixar que isto volte a acontecer e, por isso, vamos retirar daqui todos os ensinamentos", referiu.

Luís da Cruz Matos insistiu que o hospital está a avaliar tudo aquilo que se passou e como é que a mãe conseguiu tirar a pulseira da bebé.

A Lusa questionou a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde sobre a abertura de um inquérito a este caso e aguarda resposta.