Cerimónia distingue as 500 Maiores e Melhores Empresas da Madeira

A cerimónia de entrega dos prémios das 500 Maiores e Melhores Empresas da Madeira reúne esta tarde os responsáveis do tecido empresarial, parceiros institucionais e representantes do Governo Regional.

Na sessão de abertura irão intervir Pedro Gomes, da Informa DB, knowledge partner da iniciativa; Amílcar Lourenço, administrador do Santander Totta; Ricardo Miguel Oliveira, director-Geral Editorial do DIÁRIO; e Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.

Seguir-se-á a entrega dos prémios, conduzida por Ricardo Miguel Oliveira (Diário de Notícias), Roberto Figueira (PKF), Sérgio Jesus (ECAM), Gregório Mourinho (Previsão) e Miguel Albuquerque.

Serão chamados ao palco os representantes das empresas distinguidas por sector — Comércio, Construção, Hotelaria, Indústria e Serviços — de acordo com critérios como Dimensão, Rentabilidade, Dinamismo, Contribuição para a economia e Equilíbrio financeiro.

A cerimónia prosseguirá com a revelação das principais premiadas nas categorias Consolidado, Rookie e Maior e Melhor, culminando com a tradicional foto de grupo.

O programa inclui ainda jantar, antecedido por momento de cocktail e networking às 19h30. Já durante o serviço, às 20h20, está prevista a intervenção do orador convidado, Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial.