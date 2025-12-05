Câmara do Funchal reforça limpeza urbana durante período festivo

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai reforçar, durante todo o mês de Dezembro e até ao Dia de Reis, a limpeza urbana no centro da cidade, com equipas a operar diariamente entre as 7 horas e as 3 horas, de forma a garantir a manutenção dos espaços associados às festividades.

As áreas incluídas neste reforço abrangem o Mercadinho de Natal, na Avenida Arriaga, a zona da árvore gigante e do parque de diversões, na Avenida do Mar, e a Aldeia de Natal, na Praça do Município.

De acordo com o município, serão realizadas acções diárias de desinfeção entre as barraquinhas de restauração, bem como varredura e recolha contínua dos resíduos depositados nas papeleiras.

A recolha dos contentores será feita duas vezes por dia, e a lavagem dos espaços ocorrerá semanalmente ou sempre que necessário.

No âmbito deste reforço operacional, a autarquia vai ainda instalar 130 contentores adicionais nas zonas com maior concentração de pessoas e maior produção de resíduos, de forma a facilitar a deposição correta dos mesmos.

Horários de Funcionamento

Largo da Restauração

Domingo a 5ª feira: 08:00 às 00:00

6ª Feira a Sábado: 08:00 à 01:00

Jardim Municipal

Domingo a 5ª feira: 08:00 às 00:00

6ª Feira a Sábado: 08:00 à 01:00

Parque Santa Catarina

Domingo a Sábado: 08:00 às 20:00

Junto à Loja do Munícipe

Domingo a Sábado: 08:00 às 20:00

Almirante Reis

Domingo a Sábado: 08:00 às 20:00

Praça de Tenerife

Domingo a Sábado: 08:00 às 20:00

A CMF refere, ainda, que para a Noite do Mercado e para a Passagem de Ano haverá uma programação específica de todos os serviços do Departamento de Ambiente, com pesadas equipas e viaturas de limpeza, alterações nos horários de recolha de resíduos, mais contentores disponibilizados e até horários ainda mais prolongados para os sanitários públicos, que a autarquia, brevemente, irá divulgar.