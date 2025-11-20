Novo sismo de 2,3 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Um sismo de magnitude 2,3 na escala de Richter foi sentido às 18:45 (19:45 em Lisboa) na ilha Terceira, nos Açores, revelou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Este foi o quarto sismo sentido hoje pela população na ilha Terceira, depois de outros três registados entre as 10:13 e as 12:26 (horas locais).

Segundo o CIVISA, o evento mais recente ocorreu às 18:45 (hora local), com magnitude 2,3 na escala de Richter e epicentro a cerca de 4 km a lés-nordeste da freguesia de Santa Bárbara, na ilha Terceira.

Segundo a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV na escala de Mercalli Modificada, nas freguesias de Santa Bárbara, Doze Ribeiras, Serreta e São Bartolomeu de Regatos, no concelho de Angra do Heroísmo.

Os três sismos sentidos de manhã e ao início da tarde, com epicentro a nordeste de Santa Bárbara, tiveram magnitudes de 1,9, 2,0 e 2,6 na escala de Richter, sendo sentidos com intensidade máxima III e IV na escala de Mercalli Modificada.

Estes sismos inserem-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022.

No dia 6 de novembro, o Gabinete de Crise do CIVISA e do Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores (IVAR) elevou o nível de alerta do vulcão de Santa Bárbara para V3, que significa "sistema vulcânico em fase de reativação".

A decisão teve por base "o incremento da atividade sísmica", com uma "tendência crescente" em relação aos primeiros meses do ano e o facto de, "embora pouco intensa", se continuar a registar "deformação crustal na área onde se desenvolve a crise sismovulcânica".

O nível de alerta do vulcão de Santa Bárbara já tinha estado em V3 entre junho e dezembro de 2024, mas desde então mantinha-se em V2, que significa "sistema vulcânico em fase de instabilidade".

Desde junho de 2022 que a atividade sísmica no vulcão de Santa Bárbara se encontra "acima dos valores normais de referência", tendo o evento mais energético ocorrido em 14 de janeiro de 2024, com magnitude de 4,5 na escala de Richter.

A escala de alertas vulcânicos utilizada pelo IVAR tem oito níveis, em que V0 significa sistema vulcânico em fase de repouso e V7 erupção magmática ou hidromagmática em curso, com explosividade colossal a mega-colossal.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), num sismo com intensidade IV na escala de Mercalli Modificada, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada duma bola pesada nas paredes. Os objetos suspensos baloiçam, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem e os vidros e loiças chocam ou tilintam. Na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem.