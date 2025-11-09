Reino Unido envia militares e equipamento para Bélgica para combater 'drones' perto de aeroportos

O Reino Unido está a enviar militares especialistas e equipamento 'anti-drone' para a Bélgica, após uma série de avistamentos de 'drones' perto de aeroportos e bases militares, disse hoje o chefe das Forças Armadas britânicas.

Na última semana, tanto o principal aeroporto internacional da Bélgica, em Bruxelas, como o da cidade belga de Liège, um dos maiores aeroportos de carga da Europa, foram obrigados a encerrar temporariamente devido a incursões de 'drones'.

O encerramento temporário destes dois aeroportos da Bélgica foi decidido após o registo de uma série de voos de 'drones' não identificados perto de uma base militar onde estão armazenadas armas nucleares americanas.

O chefe das Forças Armadas britânicas, Richard Knighton, disse hoje que o Reino Unido concordou em "destacar o seu pessoal e o seu equipamento para a Bélgica para os ajudar", após um pedido das autoridades belgas.

"Não sabemos - e os belgas ainda não sabem - a origem destes 'drones', mas vamos ajudá-los fornecendo o nosso equipamento e capacidade, que já começaram a ser mobilizados para ajudar a Bélgica", afirmou Knighton, em declarações à BBC.

O secretário da Defesa britânica, John Healey, referiu que o Reino Unido estava a enviar uma equipa de especialistas da Royal Air Force para a Bélgica, membro da NATO - Organização do Tratado do Atlântico Norte, "para combater a atividade de 'drones' não autorizados".

"À medida que as ameaças híbridas aumentam, a nossa força reside nas nossas alianças e na nossa determinação coletiva em defender, dissuadir e proteger a nossa infraestrutura crítica e o nosso espaço aéreo", defendeu John Healey.

Nos últimos meses, incidentes com 'drones' em toda a Europa obrigaram os aeroportos a suspender temporariamente os voos. A Rússia foi responsabilizada em alguns casos, mas a Bélgica não informou quem estava a operar os 'drones'.

O ministro da Defesa belga, Theo Francken, disse acreditar que alguns incidentes faziam parte de "uma operação de espionagem" que não poderia ter sido realizada por amadores.

A Bélgica acolhe a sede da NATO e da União Europeia, bem como a maior câmara de compensação financeira da Europa, que detém dezenas de milhares de milhões de euros em ativos russos congelados. Muitos países da União Europeia querem utilizar estes ativos como garantia para conceder empréstimos à Ucrânia, mas a Bélgica tem resistido até agora.