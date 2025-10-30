Falso alarme mobilizou 20 bombeiros e PSP

Foi falso alarme a suspeita de incêndio na Igreja do Carmo, que mobilizou duas dezenas de bombeiros das duas corporações do Funchal.

Suspeita de incêndio na Igreja do Carmo Uma suspeita de incêndio na Rua do Carmo, no Funchal, mais precisamente na pequena Igreja do Carmo, está a mobilizar neste momento vários meios das duas corporações de bombeiros da capital.

Munidos de meios (máscaras e botijas de oxigénio) para acesso a zona de fumo, os primeiros meios a entrar no edifício não encontraram nada de suspeito.

Além da PSP que tratou de controlar as pessoas e o trânsito, os Bombeiros Sapadores mobilizaram 3 meios e 12 elementos, enquanto os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram dois meios e 8 elementos.